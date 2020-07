Burgemeester Baarle-Nassau: 'Winkel in? Mondkapje op!'

Grensgemeente Baarle-Nassau wil dat iedereen sinds vandaag een mondkapje draagt tijdens het winkelen. Dit omdat de Belgische autoriteiten hun inwoners het dragen van mondkapjes hebben verplicht en dat zorgt bij inwoners en bezoekers van de grensgemeente tot onnodige verwarring. De oplossing? Jij wil hier winkelen? Niet zonder kapje!

Eerder zei burgemeester Frans de Bont van Baarle-Hertog dat de ‘mondkapjesmaatregel’ in het dorp niet gold, omdat Baarle-Nassau nu eenmaal in Nederland ligt en het voor onduidelijkheid zou zorgen. “Door met elkaar de maatregelen op te volgen, houden we corona onder controle. We merken dat de verwarring over maatregelen hiervan afleidt. Daarom komen we met het advies: ‘Winkel in? Mondkapje op’,” licht burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau toe.

Daarmee is Baarle-Nassau de eerste Nederlandse gemeente die mensen het advies geeft om mondkapjes te dragen tijdens het winkelen. De overige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand en het handen wassen, zijn ongeveer hetzelfde bij de zuiderburen.

Ook op straat blijkt dat mensen in Baarle-Nassau nu niet weten wat daar precies de bedoeling is. “Wij komen uit Best, maar we liggen in Esbeek op de camping”, vertelt een koppel dat vandaag een bezoekje bracht aan de grensgemeente. “We hebben ze wel bij, maar we weten niet of ze hier verplicht zijn of niet. We hebben ze toch maar meegenomen, stel dat ze hier wel mondkapjes dragen dan doen we ze op.”

Een meisje mét mondkapje op vindt het advies van de burgemeester top en pleit ervoor dat de kapjes sowieso in heel Nederland verplicht moeten worden, lekker duidelijk. “Ik voel me veiliger”, zegt ze. “Mijn moeder vindt het verstandig vanwege mijn ziektes dat ik beschermd wordt, maar mijn vader vindt het het allemaal maar onzin. Omdat het hier allemaal door elkaar loopt weet je nooit of een mondkapje verplicht is, in de ene winkel wel en in de andere niet, dan kan je ‘m maar beter opzetten in alle winkels en dan geen gedoe.”

Hier wel, daar niet, dat zorgt alleen maar voor verwarring, vindt ze. “Gewoon in Nederland verplicht stellen, dan weet je waar je aan toe bent. In België is het aangescherpt, in Oostenrijk ook, dus waarom hier niet?”

‘Nederland loopt achter’

Daar is haar moeder het roerend mee eens: liever gisteren dan vandaag ook overal een ‘mondkapjesverplichting’. “Moeten we weer wachten tot het te laat is?”, vraagt ze zich hardop af. “Nederland loopt achter. Je weet nu niet waar je wel of niet een mondkapje moet dragen, dus doe maar gewoon wel. Ik doe het altijd!”