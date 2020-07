Mondkapjes in Beverwijkse Bazaar: 'We willen geen risico nemen'

In de Beverwijkse Bazaar wordt sinds dit weekend het gebruik van een mondkapje sterk aangeraden. Met deze extra maatregel hoopt de Bazaar de veiligheid en gezondheid van zowel bezoekers als huurders beter te kunnen waarborgen.

“Het is zeker geen vervangende maatregel”, verzekert Mariska Roos van De Bazaar. “De 1,5 meter-maatregel blijft het belangrijkste. Maar soms kom je in een hal waar het toch ineens wat drukker is. We willen geen risico nemen, vandaar het advies van de mondkapjes.”

Op dit moment is het dragen van een mondkapje nog niet verplicht in de overdekte markt, wel lopen er handhavers rond om met bezoekers zonder mondkapje in gesprek te gaan. “Top nu toe heb ik alleen nog maar goede reacties gehad”, vertelt Hans Pleging, één van de handhavers. “Opvallend vaak hadden mensen ook al een kapje bij zich.”

‘Het is een keuze’

Veel bezoekers vinden het fijn dat een mondkapje nog geen verplichting is. “Het is een keuze die je maakt voor jezelf”, vertelt een van de bezoekers aan Hart van Nederland. “Ik denk niet dat een mondkapje werkt, maar ze mogen het natuurlijk wel vragen.”

“Het is schijnveiligheid”, meent een andere bezoeker. “Zolang mensen niet kwakken of spugen is er niets aan de hand.” Het is een mening die door veel bezoekers zonder mondkapje wordt gedeeld. Velen vinden de afstand nog altijd het belangrijkst, maar vinden het ook niet erg om gevraagd te worden een mondkapje op te doen.