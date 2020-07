Mondkapje verplicht in Hilversums zwembad

Een landelijke invoering van de mondkapjesplicht lijkt er voorlopig nog niet te komen, maar bezoekers van ‘t Gooische Bad in Hilversum moeten er al aan geloven. Wie het zwembad binnenkomt, moet sinds deze week een mondkapje dragen. Niet zoals eerst alleen op de tribune, maar nu ook in de gangen en in de kleedkamers.

Eigenaar Shiva de Winter heeft deze maatregel ingesteld omdat het steeds drukker wordt in het bad. En omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland toeneemt. Ook vond hij de mondkapjesplicht alleen op de tribune eigenlijk ook wel krom. “Ouders die naar de zwemles van hun kind kwamen kijken, moesten op de tribune een mondkapje op, maar als ze dan de gang inliepen ging het weer af. Dat is eigenlijk best gek.”

Doelgroepenbad met extra warm water

‘t Gooische bad is een zogenaamd doelgroepenbad met extra warm water. Je kunt er babyzwemmen en ook senioren kunnen er terecht. En verder worden er vooral lessen gegeven, zoals zwemlessen voor kinderen. Het bad moest net als de andere zwembaden een tijd dicht. Maar toen de basisscholen weer opengingen, trok De Winter meteen aan de bel. “Ook zwemles is primair basisonderwijs voor kinderen. Het schoolzwemmen mag dan wel zijn afgeschaft, maar als de basisschool weer kan beginnen, dan de zwemles natuurlijk ook.”

Er kwam een protocol voor zwembaden, waarin stond dat zwemlessen konden doorgaan, maar dat ouders geweerd moesten worden. Dat vond De Winter niet goed genoeg: “Ik vind dat ouders het recht hebben om bij de zwemles van hun kind aanwezig te zijn.” Hij heeft behoorlijk wat aanpassingen gedaan in zijn bad. De kleedkamers en routes ernaartoe zijn aangepast, zodat ouders hun kind kunnen helpen met omkleden, maar niet te dicht bij andere ouders en kinderen komen. En bij zijn tribune, die geschieden van het zwembad, is een horeca-ventilatiesysteem aangebracht, zodat ouders gewoon naar hun kinderen kunnen kijken. Met mondkapje, dat wel.