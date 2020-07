Op drukke plekken in Nederland wordt het verplicht om mondkapjes te dragen. Dat voorspelt de Belgische viroloog Marc van Ranst woensdag in het AD. “Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie daar niet aan.”

Het kabinet liet dinsdagavond weten nu niet voor een landelijke mondkapjesplicht in de openbare ruimte te zijn. In België zijn mondkapjes sinds zaterdag verplicht in winkels en drukke plekken. In Antwerpen, het centrum van Brugge en toeristische kustplaatsen mag je zonder mond- en gezichtsbedekking de straat niet meer op.

‘Mondkapjes voegen niets toe’

Gezondheidsdienst RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) lieten eerder weten dat mondkapjes niets toevoegen aan de belangrijkste coronamaatregel: anderhalve meter afstand houden. Toch praat het Veiligheidsberaad woensdag in een extra vergadering over mogelijke regionale maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Na afloop van die vergadering maakt het OMT een advies bekend over het breder inzetten en eventueel verplichten van mondkapjes.

‘Andere maatregelen uitgeput’

Van Ranst denkt dat een mondkapjesverplichting in Nederland een kwestie van tijd is. “Net als in België loopt de coronacurve in Nederland sinds 10 juli weer omhoog. Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie ook niet aan een mondkapjesverplichting. Tenzij je een complete lockdown wilt, maar die wil natuurlijk niemand.”

Een mondkapje beschermt niet jezelf, maar anderen, aldus Van Ranst. “Het zorgt ervoor dat het aantal druppeltjes dat in de lucht komt vermindert, en daarmee de vorming van het aantal aerosolen die virusdeeltjes bevatten. Met name binnenshuis, op plaatsen waar de ventilatie niet optimaal is, komen als mensen hoesten of luid spreken via die weg virusdeeltjes vrij.”

Bieden mondkapjes hier honderd procent bescherming tegen? “Nee”, benadrukt de viroloog. “Mondkapjes elimineren de risico’s niet, maar reduceren ze wel.”

