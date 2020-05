Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.775

In totaal zijn er tot nu toe 44.700 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.640 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 255 coronapatiënten op de intensive care.

Update 07:16 – 600 medewerkers slachterij Vion twee weken in thuisquarantaine

De 600 medewerkers van slachterij Vion in Groenlo gaan twee weken thuis in quarantaine. Daartoe heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na overleg met de GGD besloten.

Eerder maakte de GGD bekend dat 45 medewerkers positief waren getest op corona. De thuisquarantaine moet voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid.

De vleesproductie van het voedselconcern wordt tijdelijk naar andere vestigingen van Vion in Nederland verplaatst. Directievoorzitter Ronald Lotgerink van Vion Food Group zegt dat de gezondheid van de werknemers vooropstaat, maar toch verrast te zijn door de besmetting.

“Dit is voor ons een nieuwe situatie als gevolg van het circuleren van het coronavirus in de grensregio. Als Vion en als sector moeten we hier snel van leren, waar nodig ons gedrag aanpassen en dat met elkaar delen”, aldus Lotgerink.

Update 06:56 –”Corona-helikopter” vervoerde 68 patiënten

De Lifeliner 5, de speciaal voor coronavervoer ingerichte traumahelikopter, is vanaf vrijdag weer beschikbaar voor het reguliere vervoer van patiënten vanaf de Waddeneilanden naar het vasteland. Vanwege het dalend aantal coronapatiënten die intensieve zorg nodig hebben, is vervoer via de lucht over grotere afstanden niet meer nodig.

De coronahelikopter heeft vanaf standplaats Volkel in Brabant 66 coronapatiënten door heel Nederland en Duitsland vervoerd en twee ernstig zieke mensen die geen Covid 19-virus onder de leden hadden, aldus medisch coördinator Geert-Jan van Geffen.

De Lifeliner 5 werd beschikbaar gesteld door ANWB Medical Air Assistance toen de intensive care-afdelingen in ziekenhuizen in het zuiden van het land overvol raakten door de coronacrisis. Academisch ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen richtte de helikopter in en zorgde voor een mobiel medisch team. Dat moest volgens Van Geffen onder moeilijke omstandigheden werken, want het team droeg in de beperkte helikopterruimte beschermende kledij en maskers. Alle patiënten zijn volgens hem “zonder noemenswaardige complicaties” overgebracht.

Update 06:56 – Haagse corona-opvang voor daklozen opent zonder daklozen

Den Haag heeft vanaf vrijdag een speciale opvang voor dak- en thuislozen met het coronavirus. Die staat naast het stadion van ADO Den Haag. Er zijn echter nog geen besmette daklozen om op te vangen. De locatie is ook beschikbaar voor daklozen met corona uit Leiden, Gouda en Delft, maar ook daar zijn die er niet.

Het coronadorp kan maximaal vijftig mensen opgevangen. Er zijn onder meer slaapruimtes en behandelzalen. De hele dag door zijn er verplegers en begeleiders op de opvang. Als de tijdelijke bewoners opgeknapt zijn, kunnen ze terug naar de noodopvang. Het dorp is een gezamenlijk initiatief van ADO en de organisatie Doneer een Dorp. De initiatiefnemer daarvan, ondernemer Martijn van Rheenen, was als tiener zelf thuisloos.

Het stadion van ADO Den Haag ligt op een bedrijventerrein naast knooppunt Prins Clausplein. Het wordt de komende maanden niet gebruikt omdat de eredivisie stilligt.

Update 05:33 – Ruim 500 basisschoolleerlingen nog altijd onvindbaar

Ondanks de heropening van de scholen zijn er nog ruim vijfhonderd basisschoolleerlingen onvindbaar. Deze kwetsbare kinderen zijn vaak al wekenlang van de radar, terwijl scholen en leerplichtambtenaren alles uit de kast hebben getrokken om hen op te sporen. Dat schrijft Trouw op basis van een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 995 schoolleiders in het (speciaal) basisonderwijs.

Bij een op de dertig scholen zijn nog altijd leerlingen buiten beeld, gemiddeld zijn het er twee tot drie per school. Begin april waren er ruim vijfduizend leerlingen onvindbaar. De scholen waren toen drie weken dicht en leerlingen moesten vanuit huis opdrachten maken en lessen volgen.

Uit de peiling blijkt dat relatief veel leerlingen uit het speciaal onderwijs buiten beeld zijn. Ook daar komt het wel vaker voor dat gezinnen een tijdje verdwijnen om problemen met schuldeisers of familie te ontlopen. Maar vijfduizend leerlingen die tegelijk buiten beeld raakten, zagen de schoolleiders nog niet eerder. En zelfs de groep van vijfhonderd die nu nog van de radar is, lijkt een ongebruikelijk grote groep volgens de schoolleiders.