Is de 1,5 meter-maatregel failliet? We houden ons er steeds minder goed aan

De Nederlandse bevolking slaagt er steeds minder goed in de 1,5 meter afstand te bewaren. Het aantal mensen dat zegt dat er zelden of nooit iemand binnen een straal van anderhalve meter komt, is flink afgenomen.

Dat concluderen het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en op basis van een tweede gedragsonderzoek.

‘Moeilijk om afstand te houden’

Vooral met familie en vrienden wordt het steeds minder nauw genomen met de anderhalve meter. Van de ondervraagde Nederlanders zegt 12 procent zich minder aan de regels te houden met de mensen die ze liefhebben.

Bij omgang met collega’s is een daling van 5 procent te zien. Bij het boodschappen doen zien de onderzoekers een daling van 9 procent. Er is een toename van 5 procent van het aantal mensen dat aangeeft het bewaren van de afstand moeilijk te vinden.

Draagvlak wel hoog

Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen, het thuisblijven bij verkoudheidsklachten en het afstand houden, blijft met 90 tot 95 procent onveranderd hoog.

In totaal werden van 7 tot 12 mei 53.000 mensen ondervraagd. Dat zijn dezelfde mensen die vorige maand meededen aan het onderzoek.

