Fem (20) pleegt per ongeluk misdrijf: 'We hielden gewoon 1,5 meter afstand'

De 20-jarige Fem uit Nijmegen wist niet wat haar overkwam toen ze 19 april met twee andere in het park aan het slacklinen (balanceren op een strakgespannen band, red.) was. Hoewel ze ieder op een eigen band stonden, op ruim 1,5 meter afstand van elkaar vonden de handhavers het nodig een boete uit te schrijven. “Onbegrijpelijk”, volgens Fem.

“Ik was net tien minuten in het park”, begint Fem haar verhaal. “De politie was al eens voorbij gereden, maar die hebben niets gezegd. Wij dachten dus dat alles goed was. Van te voren had ik ook artikelen gelezen dat je met maximaal drie mensen op 1,5 meter afstand van elkaar mocht zijn. Wij zagen dus oprecht geen kwaad in wat we aan het doen waren.”

Coronaboete

Twee handhavers dachten daar klaarblijkelijk toch anders over. “We zagen de handhavers al van een afstandje kijken”, vervolgt Fem. “Toen ze op ons afkwamen zei ik nog heel vrolijk hallo, ik was me nog steeds van geen kwaad bewust. Maar de handhavers begonnen gelijk: ‘Goedenavond dames en heren, kom er maar bij’. We moesten de derde nog roepen, die stond op een lange band en was dus erg ver weg.”

“We moesten gelijk legitimeren en krijgen meteen een boete”, legt Fem uit. “We konden er niets tegenin brengen.” Volgens de handhaver waren Fem en haar vrienden met zijn vijven en waren ze daarmee in overtreding. “Een eindje verderop stond een onbekende jongen te jongleren, maar volgens de handhavers hoorde hij bij ons.”

Strafblad

“Ik hoorde later dat iemand de handhavers had horen zeggen dat we ‘circusje’ aan het spelen waren”, zegt Fem ontzet. “Het slaat gewoon nergens op. We kregen te horen dat ze ook maar gewoon hun werk doen en maar bezwaar moeten gaan aantekenen.”

Het is niet alleen de geldboete waar Fem van baalt. “Je hebt ook gelijk een strafblad. Ik studeer sociaal cultureel werker en ga dus in de toekomst veel met mensen werken. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik nu geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan krijgen. Daarnaast zal ik dus altijd aan toekomstige werkgevers moeten uitleggen waarom ik een strafblad heb, dat ik een misdrijf heb gepleegd. Dat is gewoon een veel te zware straf.”