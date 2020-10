Kermis dicht, pretpark open: deze ondernemer gaat een zware winter tegemoet

Nederland heeft weer een nieuw pakket aan maatregelen over zich heen gekregen om het coronavirus te lijf te gaan. Dat maakte minister-president Rutte gisteravond bekend. Sommige sectoren zaten tijdens de persconferentie met de oren te klapperen. Neem bijvoorbeeld de kermisexploitanten. Die moeten sluiten, terwijl pretparken, casino’s en dierentuinen open mogen blijven.

Gisteren had hij alles nog opgezet naast de Silverdome in Zoetermeer, vandaag mag hij alles weer afbreken: Christiaan Eckelboom is kermisexploitant en ziet zijn laatste inkomsten voor de winter nu opdrogen. Hij is niet te spreken over de nieuwe maatregelen die genomen zijn, met name die rondom evenementen.

Kermis was goed geregeld

Want waarom moet zijn kermis nu ineens sluiten, terwijl de pretparken gewoon open mogen blijven? “Het kabinet wil reisbewegingen beperken, maar laat de Efteling open. Mensen komen vanuit heel het land daar naartoe, terwijl een kermis lokaal publiek trekt” merkt hij op. “We hadden alles keurig op orde, zoals een maximumaantal bezoekers en overal desinfectiemateriaal…”

Normaal heeft hij zo’n dertig kermissen per jaar en daarmee een goed inkomen. Maar dit jaar heeft hij er maar vijf kunnen organiseren, uiteraard vanwege de coronacrisis. Hierdoor heeft hij al flink wat inkomsten misgelopen. De kermis in Zoetermeer had voor een laatste financiële sprint moeten zorgen. Christiaan is bang dat het een zware winter voor hem gaat worden.

‘Bel uw bank!’

Bij de eerste coronagolf kreeg Christiaan namelijk heel gemakkelijk een ‘betaalpauze’ op bedrijfsleningen van zijn bank. Maar dat ligt nu iets anders. De Nederlandse Vereniging van Banken laat weten dat banken nog steeds een betaalstop toe willen passen, maar dat de eerste zet nu wel vanuit de ondernemers moet komen en de onderneming een bepaalde mate van levensvatbaarheid moet hebben.

“De vorige keer was het een collectieve stap vanuit de banken. Maar nu zal het maatwerk gaan worden” zegt de vereniging. Aan het begin van de crisis kon iedere ondernemer die er behoefte aan had zo’n stop simpel aanvragen, bij sommige banken gebeurde het zelfs automatisch. “Nu moeten ondernemers zelf contact met hun bank opnemen om om een betaalstop te vragen. Het advies is dan ook: bel uw bank!”