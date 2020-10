Doodskist voor de deur van Alkmaars café: 'Dit is de doodsteek voor de horeca'

Het is een beetje een luguber gezicht: voor de deur van café ‘t Hartje in Alkmaar staat sinds dinsdagavond een lege doodskist. Eigenaresse Liesbeth Spoor heeft de kist daar neergezet omdat ze vindt dat de horeca “ten dode is opgeschreven” nu de horeca van het kabinet weer dicht moet.

“Dat we nu de deuren weer moeten sluiten, is de doodsteek voor de horeca”, zegt Liesbeth tegen Hart van Nederland. Premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond in een persconferentie aan dat alle eet- en drinkgelegenheden vanaf woensdag 22:00 uur dicht moeten in de strijd tegen corona. Eten bestellen en afhalen mag nog wel.

Doodskist en ‘rouwadvertentie’

Toen Liesbeth dit hoorde, was ze compleet verslagen. “Dit hadden we nooit verwacht. Wij zijn niet het probleem, wij zijn de oplossing”, stelt ze. De onderneemster is bang dat haar zaak de verplichte sluiting niet gaat overleven. Daarom heeft ze de doodskist, die ze nog had staan van Halloween vorig jaar, voor de deur gezet.

Ook staat er een ‘rouwadvertentie’ naast. ‘De strijd is gestreden. Met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig. Toen de doodsteek. Het is nu op… Verdrietig en vol ongeloof geven wij kennis aan het einde van de horeca’, valt te lezen.

‘Spaarpot weer helemaal leeg’

“Na de zomer dachten we dat we er weer een beetje bovenop waren. We konden de opgelopen schulden weer betalen”, vertelt de aangeslagen cafébaas. “Nu raakt onze spaarpot weer helemaal leeg.” Volgens de eigenaresse van ‘t Hartje gaan ze failliet als er geen hulp komt van de overheid.

Premier Rutte noemde de aangekondigde maatregelen een “gedeeltelijke lockdown”. De nieuwe regels gelden in eerste instantie voor ongeveer vier weken en worden over twee weken geëvalueerd. “Dit worden hele zware weken”, aldus Liesbeth. “Voor ons is dit echt ons levenswerk. Dit zijn wij, en we kunnen niet anders.”

