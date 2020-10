De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Vandaag worden de nieuwste coronamaatregelen van kracht. Het laatste nieuws lees je hier.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 7.393

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 1.410

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 192

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.618

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:00 – CNV-onderzoek: werkstress neemt toe naarmate crisis langer duurt



In dit stadium van de coronacrisis kampt 29 procent van de werkenden met toenemende werkstress. Bijna vier op de tien mensen doen hun werk met minder plezier en een op de vijf ondervraagden zegt dat de sfeer op het werk steeds grimmiger wordt. Ook geeft ruim een op de drie mensen aan dat het verzuim op het werk toeneemt.

Een vijfde ziet dat de onderlinge spanningen op de werkvloer oplopen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CNV onder 1500 leden. De vakbond pleit voor acute crisishulpverlening om een hausse aan burn-outs te voorkomen.

“Dit zijn alarmerende cijfers. Het water staat miljoenen werkenden aan de lippen. Het einde van deze crisis is nog lang niet in zicht. De overheid moet nu snel een aanzienlijk bedrag vrijmaken voor crisishulpverlening in bedrijven. Een psychisch noodhulpfonds. Om vertrouwenspersonen, leidinggevenden en hr-managers bij te scholen in deze nieuwe problematiek,’ zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Fortuin pleit voor een vast aanspreekpunt per bedrijf. “Iemand die signaleert, een luisterend oor biedt of meedenkt over oplossingen. Arboartsen moeten ook structureler spreekuren inrichten om preventief te kunnen ingrijpen bij oplopende spanningen en stress. Werkgevers moeten dit probleem scherper op de radar krijgen en hier budget voor vrijmaken. Doen we niets, dan stevenen we recht af op een golf van coronaburn-outs in dit najaar,” stelt Fortuin.

Het CNV pleit ook voor speciale aandacht voor de thuiswerkers. Ruim een derde voelt zich steeds eenzamer door het thuiswerken, blijkt uit de enquête.

Update 03:30 – Kamer praat opnieuw over ontwikkelingen coronavirus

De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt de afgelopen weken snel. Ziekenhuizen moeten inmiddels reguliere zorg afschalen.

Het kabinet kondigde dinsdagavond een reeks aangescherpte maatregelen aan die de groei van het aantal coronabesmettingen moet indammen.

Hoewel de oppositiepartijen begrip lijken te tonen voor de maatregelen, zijn er genoeg kritische kanttekeningen over de kabinetsmaatregelen. “De maatregelen van vandaag zijn nodig”, benadrukt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. “Maar wat voelt het zuur dat we hier zijn aanbeland. Dat heeft alles te maken met de laissez-faire houding van het kabinet, falend testbeleid en gebrek aan centrale regie.”

“Het kabinet is op volle snelheid tegen de eigen besluiteloosheid gebotst”, zegt SP-fractievoorzitter leider Lilian Marijnissen. Volgens PVV-leider Geert Wilders betaalt Nederland de prijs voor “het falen” van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. “Ze hebben er een ongelooflijke bende van gemaakt”, vindt hij. “Ze negeren aerogene besmettingen.”

Voorafgaand aan het debat praat RIVM-directeur Jaap van Dissel de Tweede Kamer bij over de aanpak van het coronavirus.

Update 03:30 – Woensdag eerste dag van verscherpte coronamaatregelen kabinet

Woensdag gaan de meeste maatregelen in die premier Mark Rutte dinsdagavond aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. Het is de bedoeling dat die in elk geval vier weken gelden. Rutte kondigde dinsdagavond “heftige” maatregelen aan. “We gaan pas stoppen als het echt kan.” Over twee weken wordt wel een balans opgemaakt.

Het sociale leven komt vanaf woensdagavond weer grotendeels stil te liggen. Kroegen en restaurants moeten om 22.00 uur de deuren sluiten en de komende weken dicht blijven, maar afhalen mag wel. Tussen 20.00 en 07.00 uur mag er geen alcohol en softdrugs worden verkocht. Winkels, afgezien van bijvoorbeeld supermarkten, moeten uiterlijk 20.00 uur dicht.

De verwachting is dat door het aantal contactmomenten te verminderen het aantal besmettingen omlaag gaat. Dat is nodig omdat de ziekenhuizen dreigen vol te lopen.

Veel maatregelen waren al uitgelekt. Meest opvallende nieuwe stap is de verplichting van het mondkapje in de openbare binnenruimten. Dat gaat ook gelden op scholen en universiteiten, de basisschool is uitgezonderd.

Thuis mogen nog maar drie gasten per dag worden ontvangen. In openbare binnenruimtes mogen maar maximaal dertig mensen bijeen zijn. Bijna alle evenementen worden verboden. Uitzonderingen zijn er onder meer voor bioscopen, theaters, wedstrijden in het betaalde voetbal, markten in de stad en demonstraties.

Ook sporten wordt opnieuw beperkt. Alle amateur-teamsporten voor volwassenen, waarbij het onmogelijk is 1,5 meter afstand te houden, mogen niet meer.