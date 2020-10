Huisartsen verwijzen weer minder vaak door; NZa ongerust

Huisartsen hebben in de afgelopen twee weken 38.000 minder verwijzingen naar het ziekenhuis uitgeschreven dan ze waarschijnlijk normaal, zonder corona, zouden hebben gedaan.

Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “Begin oktober is het voor het eerst sinds deze zomer dat we weer een duidelijke omslag naar beneden zien in het aantal verwijzingen”, aldus de NZa. Voorzitter Marian Kaljouw noemt de ontwikkeling “verontrustend” en roept patiënten op om bij gezondheidsklachten contact op te blijven nemen met de huisarts.

Het aantal verwijzingen was in de week van 5 tot 11 oktober 18 procent lager dan zonder corona kon worden verwacht. In totaal hebben volgens de NZa sinds de corona-uitbraak in maart van dit jaar inmiddels al 891.000 minder verwijzingen plaatsgehad dan verwacht kon worden op basis van het aantal verwijzingen in voorgaande jaren.

“Ook in deze tijd, waarin de druk op de zorg weer toeneemt, is het heel belangrijk dat mensen hun huisarts weten te vinden. De zorg is veilig ingericht en huisartsen en hun team kunnen het beste beoordelen wat er nodig is. Als dat nodig is verwijzen ze patiënten door”, benadrukt NZa-voorzitter Kaljouw op de eigen site.

Lees ook: Doodzieke Igor reed naar Polen omdat huisarts hem hier niet wilde helpen

Beschikbare capaciteit

“Zeker in deze tijd van verschil in afschaling tussen ziekenhuizen is het belangrijk dat alle beschikbare capaciteit optimaal benut en eerlijk verdeeld wordt”, aldus de autoriteit. “We zien mooie voorbeelden van ziekenhuizen die het netwerk van zorgaanbieders in de regio benutten om de zorg aan hun patiënten doorgang te laten vinden als er in het eigen ziekenhuis geen plaats is.

Medisch specialisten en huisartsen kunnen ook de hulp inroepen van zorgverzekeraars als voor de zorg in het eigen ziekenhuis geen plek is. Patiënten kunnen ook zelf contact opnemen met hun zorgverzekeraar met een verzoek tot bemiddeling.”

ANP