Doodzieke Igor (24) reed naar Polen omdat geen huisarts hem hier wilde helpen

Igor (24) uit Polen werkt al jaren als zzp’er bij het autobedrijf van Wim Jaspers in het Brabantse Someren, maar werd afgelopen week opeens doodziek. Hij wilde daarom naar een huisarts, maar kon hier nergens terecht. En dus zat er nog maar één ding op.

De Pool wilde zich door een huisarts laten onderzoeken, maar zolang hij geen uitslag van een coronatest kon laten zien wilde niemand hem helpen. Dit terwijl de eerste mogelijkheid voor een test pas aankomend weekend was. En helemaal in Maastricht bovendien.

Nul op het rekest

Ondertussen werd Igor zieker en zieker. Hij besloot dan maar naar zijn moederland Polen te rijden, naar zijn eigen huisarts, een rit van maar liefst 2.500 kilometer. Dat was voor zijn baas Wim de druppel en de Brabander besloot dan ook in te grijpen.

“Iemand moet hem toch helpen, vond ik”, vertelt Wim aan Hart van Nederland. Hij belde stad en land af voor zijn medewerker, maar kreeg telkens nul op het rekest. Toen Igor bij het Duitse Mönchengladbach reed, werd hij door zijn baas teruggefloten. Wims eigen huisarts bleek Igors redder in nood.

‘We hebben een probleem’

“Ik heb tegen de assistent van mijn huisarts gezegd: we hebben een probleem, de man is ziek, hij is een prima man, 24 jaar, willen jullie alsjeblieft naar hem kijken?”, zegt Wim. De assistent ging in conclaaf met de huisarts die – als enige – gelukkig zei: prima kom maar. “Maar toen zat Igor dus al bij Mönchengladbach. Ik belde hem: meteen terugkomen, we kunnen terecht!”

Levensgevaarlijk natuurlijk, een doodzieke man die zo’n monstertocht moet maken om onderzocht te kunnen worden door een arts. “Ja”, zegt Igor instemmend tegen Hart van Nederland. “Ik reed steeds een uurtje en dan een half uurtje pauze om te slapen. Maar ja.”

Dat mensen zo aan hun lot worden overgelaten, kan er bij Wim niet in. “Als je maar gewoon op de weg gaat liggen, komt er meteen een ambulance en Igor kan met geen mogelijkheid geholpen worden. Dat kan toch niet?”

‘Niet boos of zo’

Igor zelf snapt het allemaal wel. “Veel mensen zijn ziek en dan zijn er wachtrijen, het is niet anders. Ik ben niet boos of zo.” Hij is helemaal onderzocht door de huisarts, die in ieder geval een fikse keelontsteking constateerde. De Pool heeft antibiotica meegekregen.

Een coronatest heeft hij nog steeds niet ondergaan, maar Igor blijft de komende tijd thuis en hoopt dat de antibiotica hun werk doen. Hij denkt zelf trouwens niet dat hij corona heeft en heeft er het volste vertrouwen in dat hij snel weer beter is: “Alles komt goed!”