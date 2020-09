Nicole kan zich nergens in de buurt laten testen op corona: 'Ik moet een uur reizen met een ziek hoofd'

Nicole Veenman uit Zwaag is een van de vele mensen die zich door grote drukte bij de GGD’en nergens in de omgeving kan laten testen op corona. “Ik kan alleen maar terecht op plekken die meer dan vijftig kilometer, meer dan een uur verderop zijn.”

Keelpijn, hoesten en een snotneus. Voor Nicole, die bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen werkt, donderdagochtend reden genoeg om thuis te blijven en de regels van de overheid op te volgen. Maar als ze een afspraak wil maken voor een coronatest, beginnen de problemen. Er is een teststraat bij haar om de hoek, maar daar kan ze de komende dagen niet terecht.

Geen testlocaties

“Via DigiD ging ik aan de slag om een test in te plannen. Deze gaf telkens aan: geen testlocatie gevonden,” aldus Nicole. “Ik ben vanaf acht uur ‘s ochtends ook gaan bellen met de coronalijn, maar de verbinding werd steeds verbroken door overbelasting.” Uiteindelijk kreeg ze toch iemand te pakken, die haar aanraadde om het via DigiD nogmaals een aantal keer te proberen. “Omdat daar soms op ‘miraculeuze wijze’ tijdstippen vrij komen op een voor mij gunstigere locatie.”

Dat bleek maar in beperkte mate het geval. “Ik kreeg als opties Utrecht, Vianen, Woerden, Leiderdorp en Barneveld.” Allemaal een stuk verder weg dan Zwaag, dat in West-Friesland ligt. “Dat heb ik niet geaccepteerd, want dat is gewoon te ver om met een ziek hoofd naartoe te reizen.”

Uiteindelijk kreeg Nicole de optie om zaterdagmiddag naar de teststraat in Lelystad te gaan, meer dan 48 uur na haar melding. “Dat is een uur reizen.” Toch heeft ze de afspraak geaccepteerd, in de hoop maandag of dinsdag de uitslag te krijgen.

Twee uur reizen

Alleen plek bij teststraten aan de andere kant van het land, dagen moeten wachten op een afspraak. Het verhaal van Nicole staat niet op zichzelf. Marina uit Groningen voelde gisteren ook klachten opkomen, maar kon nergens in de omgeving terecht. “Ik kan alleen in Utrecht terecht, werd mij verteld.” Voor Marina ruim twee uur reizen.

De GGD kan de drukte in de coronateststraten niet meer aan. Het aantal mensen dat zich wil laten testen is zo groot, dat op 67 van de 105 locaties niet meer binnen 48 uur getest kan worden.

“Er zijn mensen die werken en nu vier dagen moeten wachten op een test,” vertelt woordvoerder Sonja Kloppenburg van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan Hart van Nederland. “Normaal gesproken kun je dezelfde dag nog geholpen worden. Nu moeten we zeggen: bel overmorgen nog maar een keer.”

Ook Beata uit Groningen zit met de handen in het haar, nu haar kind dat op de middelbare school zit klachten heeft gekregen. “Er is in Groningen geen plaats voor vrijdag en zaterdag, en ze kunnen alleen voor de komende 48 uur aanmelden. Dus word ik nu verzocht om morgenochtend terug te bellen.” Tot de test en de uitslag moet het gezin in quarantaine. “We moeten school, sport, muziek, alles afzeggen.”

Chaos bij telefooncentrale

Boosheid is er ook om de lange wachttijden bij de coronalijn. “Bij het eerste telefoontje werd de verbinding verbroken omdat het te druk was,” vertelt Saskia van Wijk over de chaos bij de coronalijn. “Ook bij het tweede telefoontje duurde het best long voordat er opgenomen werd.” Toen werd haar verteld dat de testlocatie van Barneveld vol was en werd haar gevraagd morgen terug te bellen.

“Toen ik aangaf geen auto te hebben om naar een andere testlocatie te rijden, werd voorgesteld om te overleggen met GGD Gelderland-Midden.” Saskia werd doorverbonden en heeft uiteindelijk veertig minuten aan de telefoon gehangen voordat ze zelf ophing. “Een paar uur later maar weer geprobeerd, en weer te druk.”

Uiteindelijk kreeg Saskia bij een nieuwe poging na twaalf minuten wél iemand aan de lijn. “Toen werd er ook de tijd voor me genomen, en kwam de telefonist met de heldere mededeling dat de huisarts ook zelf had kunnen testen.”

Het onbegrip is er vooral dat de overheid de zaken niet op orde heeft. “Ik vind het jammer dat ze niet hebben geanticipeerd op de opening van de scholen want je weet dat dat snotterigheid en verkoudheid met zich mee brengt,” aldus Nicole.