De r zit weer in de maand en het griepseizoen hangt weer in de lucht, maar met het oog op het rondwarende coronavirus wordt een hoestje ineens een stuk griezeliger. Helaas lijken de symptomen van griep en corona erg op elkaar, dus hoe weet je nu waar je aan toe bent?

Gezondheidsdienst RIVM adviseert sowieso om bij ziekteverschijnselen als verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk een afspraak te maken voor een coronatest. Dat kan door te bellen of online met je DigiD. En ga dan alleen naar buiten om die test te ondergaan, want corona wordt overgedragen door niezen en hoesten.

Hoestje niet per se corona

Maar als je alleen een hoestje hebt, komt dat waarschijnlijk niet door het nieuwe coronavirus. Corona begint namelijk meestal eerst met koorts, hoesten en spierpijn. Daarna komen misselijkheid en diarree, aldus Wetenschap in Beeld.

De gouden tip om corona te herkennen: let op je ademhaling. Als die veel sneller wordt, van circa 12-16 ademhalingen per minuut naar 20-30, is het tijd om een coronatest in te plannen, want dat verschijnsel komt niet voor bij een simpele verkoudheid of griep.

Doe eventueel de grieptest

Ook griep wordt overgedragen door niezen en hoesten. Het RIVM adviseert bij deze klachten dan ook hetzelfde als bij vermoedens van corona: blijf thuis, was je handen regelmatig, houdt anderhalve meter afstand, nies en hoest in de binnenkant van je elleboog en gebruik alleen papieren zakdoekjes.

Daarnaast kun je eventueel de grieptest doen. Als je alleen snotterig bent, heb je waarschijnlijk geen griep (of corona), maar gewoon een verkoudheid.

Tijdens de laatste griepmeting van het RIVM (in de week van 17 tot en met 23 augustus) bezochten tien op de 100.000 mensen de huisarts met op griep lijkende klachten. Dat is vergelijkbaar met voorgaande seizoenen. De volgende griep-update komt pas aan het einde van de maand, op 30 september.

Check hieronder wat je symptomen – mogelijk – kunnen betekenen

Tabel: Zorgwijzer.nl