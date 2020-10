Toch geen verbod op gebruik softdrugs op straat in avond en nacht

Er komt toch geen verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat in de avond en nacht. Het was een van de maatregelen die dinsdag werden aangekondigd door het kabinet om het aantal coronabesmettingen terug te brengen.

De maatregel blijkt in strijd met het gedoogbeleid, laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan het ANP weten. Het verbod op het bezit en gebruik van alcohol in openbare ruimten tussen 20.00 en 07.00 uur blijft wel van kracht.

Het verbod op softdrugs op straat kwam er op verzoek van de veiligheidsregio’s. Die spraken maandagavond met het kabinet over de maatregelen voor de gedeeltelijke lockdown die woensdagavond om 22.00 uur ingaat.

Maatregel softdrugs

Het kabinet nam het voorstel van de burgemeesters over. De maatregel werd na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge naar buiten gebracht. Ook heeft het nog de hele dag op de website van de Rijksoverheid gestaan.

Maar juristen kwamen er na de persconferentie achter dat het blowverbod in strijd is met het gedoogbeleid. Dat gebeurde toen zij de aangekondigde maatregelen moesten omzetten in aanwijzingen voor de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s.

De 25 veiligheidsregio’s staan op het punt om de maatregelen die de komende vier weken gelden, woensdagavond te publiceren in noodverordeningen. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie, zal daar niets in staan over het bezit van cannabis in de avonduren op straat.

In strijd met gedoogbeleid

Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen merkte woensdagmiddag al op dat een verbod op het bezit van softdrugs niet strookt met het al jaren geldende gedoogbeleid van het OM. “Het aanwezig hebben van softdrugs wordt al verboden in de Opiumwet, maar dat wordt niet gehandhaafd als het om een gebruikshoeveelheid gaat”, legt Brouwer uit.

Hij zei eraan te twijfelen hoe het OM zou omgaan met noodverordeningen waarin het bezit van softdrugs ‘s avonds op straat aan banden wordt gelegd. Dat is ook niet aan de orde, zegt een woordvoerster van het OM. “Het zou heel raar zijn als dat in een noodverordening staat, want dat contrair met ons beleid.”

