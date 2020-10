Besmettingen in coronabrandhaard Amsterdam Nieuw-West lopen fors op

Het aantal coronagevallen in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West neemt hard toe. Vorige week zijn daar 802 nieuwe besmettingen vastgesteld, 60 procent meer dan in de week ervoor. Dat is een aanzienlijk grotere toename dan in andere stadsdelen. In heel Amsterdam kwamen tussen 5 en 11 oktober 3594 nieuwe besmettingen aan het licht, 39 procent meer dan de voorgaande week.

Nieuw-West telt al tijden de meeste besmettingen van heel Amsterdam. Van elke vijf Amsterdammers die sinds eind augustus positief zijn getest, woont eentje in dat stadsdeel. Maar de voorgaande weken was het er juist relatief rustig. Het aantal besmettingen steeg nog wel, maar niet zo snel als in andere delen van de stad, de ‘voorsprong’ van Nieuw-West werd steeds kleiner.

Oorzaak toename onbekend

Tussen 28 september en 4 oktober telde Nieuw-West maar zes besmettingen meer dan West. Vorige week had Nieuw-West bijna tweehonderd positieve tests meer. Waardoor het aantal besmettingen nu ineens zo toeneemt, is niet bekend.

Ook omgerekend naar het aantal inwoners telt Nieuw-West meer coronabesmettingen dan de rest van Amsterdam. Vorige week werden 50,1 op elke 10.000 inwoners van het stadsdeel positief getest. In West was dat 41,6 op de 10.000 mensen en in Zuidoost 40,6. In heel Amsterdam testte 41,1 op de 10.000 inwoners positief.

