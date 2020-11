Kamerleden reageren woedend nadat een cameraploeg van omroep PowNed is aangevallen bij het Rotterdamse Emmauscollege. De ploeg deed daar donderdagmiddag verslag omdat een docent van de school is ondergedoken na bedreigingen over een spotprent in zijn klaslokaal.

Jongeren bij de school wilden niet door de cameraploeg gefilmd worden. Een jongen deelde daarop een klap uit aan de cameraman van de omroep, en probeerde hem daarna te schoppen. Toen de cameraman de jongen probeerde af te houden, raakte hij lichtgewond.

‘Ongehoord’