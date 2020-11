Een docent van het Emmauscollege in Rotterdam is ondergedoken na bedreigingen over een spotprent in zijn klaslokaal. Leerlingen zijn geschrokken en vinden het veel te ver gaan, zeggen ze donderdag tegen Hart van Nederland.

“Het komt heel dichtbij”, vertelt een leerlinge bij het schoolgebouw. “Ik heb zelf ook les gehad van die docent. Hij voelt wel als een kennis.” Ze stapte woensdag met een ongerust gevoel op de fiets. “Als je beseft dat dat op je school is, dat maakt je toch wel een beetje bang. Ik was bang dat ze ruiten van de school zouden ingooien.”

Jihadist of profeet Mohammed?

Aanleiding voor de ophef is een spotprent van cartoonist Joep Bertrams uit 2015 die al jaren aan een prikbord in het klaslokaal Nederlands hangt. Op de cartoon staat een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd.

Volgens NRC zouden een aantal islamitische meisjes maandag hebben geëist dat de spotprent weggehaald zou worden. Ze dachten dat de profeet Mohammed op de cartoon te zien was en daarom zou de docent zich schuldig maken aan “godslastering”. Op social media verscheen daarna een foto van de tekening, waarna de bedreigingen begonnen.

‘Beetje uit de hand gelopen’

“Ik heb de post op Insta gezien”, vertelt een meisje bij de schoolpoort. “Het werd massaal gedeeld, ook door mijn vrienden.” Ze heeft ook de reacties eronder gelezen, “maar ik heb de directe bedreigingen niet gezien of gehoord”. Ze weet dan ook niet uit welke hoek die komen.

Een andere scholier denkt dat de mensen die het bericht geplaatst hebben “misschien gewoon grappig” wilden doen. “Het is gedaan zonder erbij na te denken”, zegt hij. De tiener noemt de actie “onnodig en dom”. “Het is gewoon een beetje uit de hand gelopen.”

Cartoon in klaslokaal Nederlands

De spotprent hing in het lokaal van een docent Nederlands, vertelt een meisje dat bijles van hem kreeg. Ze vindt dat de cartoon daar eigenlijk niet thuishoort. “Zoiets moet in een filosofie-lokaal hangen, daar zou ik het nog wel snappen. Het is filosofie, je gaat het over stellingen hebben, je gaat discussies met elkaar aan.”

Veel scholieren zeggen het heftig te vinden dat de leraar nu ondergedoken zit, maar vinden ook dat hij de cartoon niet had moeten ophangen. “Ik vind het gewoon dom, want je had in deze tijden kunnen verwacht dat er ophef over zou komen”, stelt een meisje. “Ik heb ook gehoord dat mensen hadden gevraagd of hij de poster wilde weghalen en dat hij dat niet deed.”

“Ik ken die man zelf en hij heeft er geen verkeerde bedoelingen mee”, vertelt een leerling van de docent. Hij wijt de “onnodige” ophef aan een verkeerde timing. “En met social media kan zo’n ding helemaal ontploffen terwijl er eigenlijk helemaal niets aan de hand is.”

‘Vrijheid van meningsuiting’

Maar niet iedereen op de school vindt dat de cartoon weggehaald had moeten worden. “Ik had er persoon geen problemen mee”, vertelt een puber op zijn scooter. “Die print hangt er al vijf jaar en de school staat voor vrijheid van meningsuiting. Dat support ik alleen maar.” Volgens hem vinden anderen de spotprent godslastering. “Maar ik vind dat niet.”

Het meisje dat bijles van de ondergedoken leraar kreeg, snapt het nut van de imitaties niet. “Als je een leraar gaat bedreigen: wat is je doel daarmee? Dat zal het probleem niet oplossen.” Een andere leerlinge noemt het tot slot “jammer dat dit moet gebeuren”. “Mijn moeder zei: als je je niet veilig voelt, hoef je niet per se naar school toe, maar ik heb toetsweek.”