'Docent duikt onder na bedreigingen om cartoon in klas'

Een docent van het Emmauscollege in Rotterdam die eerder bedreigd is wegens een spotprent die in zijn klaslokaal hing, is ondergedoken. Dat meldt NRC.

Het prikbord in het lokaal van de docent hing vol met uitspraken van onder meer spiritueel leraar Krishnamurti. Ook hing er een cartoon van Joep Bertrams over de aanslag op satireblad Charlie Hebdo, die in 2015 de Inktspotprijs won. Daarop staat een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd.

Lees ook: Leraar Rotterdamse school bedreigd om spotprent: ‘Onacceptabel’

Foto op internet verspreid

Een aantal islamitische meisjes wilde dat de cartoon van het bord zou verdwijnen. Ze zeiden dat de docent zich schuldig maakte aan “godslastering”. Op internet verscheen daarna een foto van de tekening, stiekem gemaakt door een leerling.

Er wordt gezegd dat de cartoon „een spotprent van onze profeet” is die als provocatie door de docent zou zijn opgehangen. “Als dit niet heel snel weg wordt gehaald”, schrijft iemand op Instagram, “dan gaan we dit anders aanpakken”. Volgens de politie zijn er ook online bedreigingen tegen de leraar.

Lees ook: Na onthoofding Franse leraar roept Geert Wilders op: plaats Mohammed-cartoon online

Redactie/ANP

Beeld: Google Maps