Na onthoofding Franse leraar roept Geert Wilders op: plaats Mohammed-cartoon online

PVV-leider Geert Wilders roept maandagavond in een video iedereen op om cartoons te publiceren van de islamitische profeet Mohammed. Dat doet hij naar aanleiding van een 47-jarige Franse leraar die vorige week werd onthoofd, omdat hij cartoons van de profeet Mohammed liet zien.

De verdachte van de onthoofding is een 18-jarige islamitische man van Tsjetsjeense afkomst. Hij werd na de moord door de politie doodgeschoten. De man, een vluchteling, rechtvaardigde zijn daad als jihadist.

‘Publiceer allemaal Mohammed-cartoon’

“Laten we als teken van solidariteit, als teken van onverzettelijkheid, als bewijs dat we onze vrijheid voor niets en niemand opgeven, allemaal een Mohammed-cartoon publiceren”, roept Geert Wilders op een in video. “Op Twitter, op Facebook, op Instagram, in de krant en op de televisie.”

Wilders vervolgt: “Alleen als we dat allemaal durven doen, laten we zien dat we ons niet langer door geweld laten intimideren. Dat vrijheid sterker is dan haat. Leve de vrijheid van meningsuiting.”

‘Tijd om op te staan’

Volgens de PVV-voorman laten “radicale moslims voor de zoveelste keer zien dat er voor de gewelddadige en intolerante islamitische ideologie geen plaats is in het vrije westen”. De islam en vrijheid gaan volgens de oppositieleider niet samen.

“Dit is geen tijd om te zwijgen, maar om op te staan”, vindt Wilders. “Om onze vrijheid van meningsuiting te verdedigen.” Op Twitter deelt hij nogmaals de cartoon die hij twee jaar geleden al publiceerde.

Cartoonwedstrijd

Wilders kondigde in 2018 al een cartoonwedstrijd aan over de profeet Mohammed. “Vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur, zeker voor islamcritici. Dat mogen we nooit accepteren”, zei hij destijds. Wilders kwam met zijn plan op de dag dat het hoger beroep diende in de zaak over zijn ‘Meer of minder Marokkanen’-uitspraken. De cartoonwedstrijd werd uiteindelijk afgeblazen.

Hart van Nederland peilde in 2018 de stemming over de omstreden cartoonwedstrijd. Een meerderheid van 52 procent van de Nederlanders vond de cartoonwedstrijd toen onnodig kwetsend voor moslims, 38 procent vond van niet.

Bedreigingen

Het plan voor de cartoonwedstrijd viel niet bij iedereen in goede aarde. De Pakistaanse Junaid I. kreeg eind vorig jaar tien jaar cel opgelegd omdat hij van plan was Wilders te vermoorden vanwege de cartoonwedstrijd.

De Afghaanse Jawed S. kreeg in oktober bijna 27 jaar cel omdat hij twee Amerikaanse toeristen had neergestoken op het station in Amsterdam. Hij was naar eigen zeggen uit woede om de cartoonwedstrijd naar Nederland gereisd en stak twee willekeurige mensen neer.

Beeld: ANP