Leraar Rotterdamse school bedreigd om spotprent: 'Onacceptabel'

Een docent van het Emmauscollege in de Rotterdamse wijk Oosterflank is bedreigd in verband met een spotprent die in een van de klaslokalen heeft gehangen. Dat meldt de politie.

Volgens de politie wordt onderzoek gedaan en zijn maatregelen genomen, maar over de inhoud kan nu niets worden gemeld.

In een brief aan de ouders heeft de schoolleiding dinsdag de situatie uitgelegd, een dag nadat op school samen met de leerlingen stil was gestaan bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. “Er is helaas ophef ontstaan over een spotprent (winnaar van de Inktspotprijs 2015) die in een lokaal heeft gehangen”, zo staat in de brief.

Charlie Hebdo

Volgens de schoolleiding hebben enkele leerlingen hier aanstoot aan genomen, een foto gemaakt en die op sociale media gedeeld. Die is vervolgens viraal gegaan. Daarover werd op sociale media heftig gereageerd. De cartoon is van cartoonist Joep Bertrams en gaat over de aanslag op Charlie Hebdo.

De leiding van de school schrijft onder meer: “Op de foto is de context waarin de spotprent hangt volledig verdwenen. Het gevolg is dat er bedreigingen in de richting van collega’s zijn geuit. Deze bedreigingen vinden we onacceptabel.”

Overleg met politie

In de brief geeft het Emmauscollege aan te zijn geschrokken van de ophef en daarover overleg te voeren met de politie en met de stichting School & Veiligheid. “We stellen alles in het werk om onze school voor iedereen een veilige plek te laten blijven, zodat de leerlingen morgen in alle rust naar school kunnen”, aldus de schoolleiding.

Redactie/ANP

Beeld: Google Maps