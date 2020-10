Bloemenzee in Amsterdam voor onthoofde Franse maatschappijleraar: 'Het is een aanslag op ons allemaal'

Bij het monument de Schreeuw in het Oosterpark in Amsterdam legden mensen vandaag bloemen voor de Franse maatschappijleraar Samuel Paty die een kleine week geleden werd onthoofd. Vele van hen zien de moord als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. De aanleiding van de onthoofding was namelijk dat de leraar een van de omstreden cartoons van de profeet Mohammed toonde tijdens een van zijn lessen.

Er is niet voor niets gekozen voor het monument de Schreeuw. Dit beeld is namelijk geplaatst ter nagedachtenis aan Theo van Gogh, die in 2004 om het leven kwam door moslimextremisme. Bij veel mensen wordt dezelfde gevoelige snaar geraakt als toen.

Lees ook: Hulp voor leraren bij bespreken beladen thema

‘Waarom doen we niks?’

De Amsterdamse Judy Frijling zette de actie van vandaag op poten. Ze vond dat er in Nederland te weinig aandacht was voor het gruwelijke incident. “Ik dacht: waarom doen we niks en hoorde deze geluiden ook op social media.” Dus riep ze mensen op tussen negen uur ‘s ochtends en negen uur ‘s avonds bloemen te leggen. “Om kwart voor negen lagen er ook al bloemen,” vertelt ze aan Hart van Nederland.

Eerbetoon voor Samuel Paty. Aankomende donderdag nodig ik mensen uit om tussen 9 uur s’ochtends en 21.00 s’avonds bloemen te leggen bij momument ‘ De Schreeuw’, te Amsterdam. Dit momument is ter nagedachtenis v Theo v Gogh. Nu bloemen voor Paty. Niet blijven ivm corona. Enkel💐💐 — Judy Frijling (@JFrijling) October 20, 2020

Frijling kan nog steeds niet bevatten wat er vorige week vrijdag in Frankrijk is gebeurd. “Het is een gruwelijke aanval op de vrijheid van meningsuiting. Ongekend dat een leraar zoiets met de dood moet bekopen. Zoiets als tekeningen laten zien, die uiteraard gevoelig kunnen vallen, maar dat is natuurlijk geen enkele reden om zoiets barbaars uit te voeren.”

‘Nooit het antwoord’

Docent maatschappijleer Gijs Abrahams is een van de mensen die vandaag naar het Oosterpark is gekomen om een bloemetje te leggen en zijn steun te betuigen. Voor hem komt de gebeurtenis wel heel dichtbij. “Het is kenmerkend aan deze tijd dat wij voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen”, zegt hij bedrukt. “Dat gesprek moet breed gevoerd worden. Ook buiten de docentenkamer.” De docent begrijpt wel waarom zijn Franse collega ervoor koos om een cartoon te gebruiken in zijn les. “Je begint vaak met een voorbeeld. In een cartoon zit heel veel kennis, maar het kan schuren. Je wil leerlingen ook af en toe een beetje prikkelen.”

Lees ook: Bijeenkomst voor persvrijheid in Amsterdam en Den Haag

Abrahams denkt dat we kunnen voorkomen dat iets vreselijks als dit ook in Nederland gebeurt. “Ik hoop dat wij hier in Nederland en mijn collega’s en ik vol de strijd in gaan. De klas in, vertellen hoe de spelregels zijn in onze samenleving en dat dit absoluut nooit het antwoord is.”

Er zijn vandaag ook mensen die geen persoonlijke raakvlakken hebben met Samuel Paty, maar toch diep geraakt zijn door het incident. Zoals deze student: “Ik vind dat we het met zijn allen moeten veroordelen en daarom ben ik hier, om ook mijn stem te laten horen. Het is een aanslag op ons allemaal. Dat zoiets in een vrije Westerse wereld kan gebeuren raakt me heel diep.”