Ook onveilige situatie om cartoon op school in Den Bosch

Een leraar maatschappijleer van het Pierson College in Den Bosch voelt zich onveilig als gevolg van onrust rond een lesuur over vrijheid van meningsuiting. Daarin werd ook een cartoon van Mohammed getoond. Een leerling maakte een foto van een dia die tijdens de les vertoond werd en verspreidde die via social media. Dat leidde volgens de school tot onrust en emotionele reacties bij een aantal leerlingen en ouders, blijkt uit een brief die de school verstuurde aan ouders.

Volgens de school is door verspreiding van uit zijn verband gerukt beeldmateriaal “een onveilige situatie gecreĆ«erd voor de docent en anderen op school”, staat in de brief, die in handen is van de lokale omroep DTV.

“Voor de directie en de veiligheidscoƶrdinator was dit reden om externe ondersteuning in te schakelen. Gemeente, calamiteitenteam en politie hebben de school geadviseerd en monitoren deze situatie. Ook de betreffende docent wordt ondersteund vanwege gevoelde onveiligheid.”

Cartoon van Mohammed

“Er is door leerlingen een foto gemaakt van een specifieke dia, die gaat over hoe de democratische rechtsstaat onder druk komt te staan wanneer bepaalde grondrechten met elkaar botsen, zoals vrijheid van meningsuiting, van religie en van betoging. Een van de voorbeelden daarvan betrof een cartoon van de profeet Mohammed”, aldus de school. Bij het verspreiden van beelden op social media ontbrak volgens de school de context waarin beelden werden besproken. Buitenstaanders hebben zich vervolgens een oordeel gevormd over de lessituatie, wat leidde tot reacties en emoties, aldus de school.

De school kon donderdagmiddag nog niet direct reageren. Een woordvoerster van de politie kon nog niet zeggen of er aangifte is gedaan.

Rotterdamse school

In Rotterdam is een leraar ondergedoken vanwege een cartoon die hij in de klas had hangen. Daarop was een onthoofd persoon te zien, met op zijn T-shirt de tekst ‘Charlie Hebdo’, die zijn tong uitsteekt. Tegenover hem stond een islamitische extremist met een zwaard. Een foto van de tekening in het schoollokaal verscheen op internet, waarna de leraar werd bedreigd.

