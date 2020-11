Onderwijsbond: 'Dat een leraar moet onderduiken vanwege een cartoon is onvoorstelbaar'

De Algemene Onderwijsbond leeft mee met de ondergedoken docent van het Rotterdamse Emmauscollege. De man is bedreigd omdat hij een spotprent in zijn klaslokaal had opgehangen.

Een woordvoerder van de onderwijsbond laat weten erg aangedaan te zijn door de zaak. “We vinden het afschuwelijk wat er is gebeurd op deze school. Een leraar moet gewoon onder veilige omstandigheden zijn werk kunnen doen. We hebben hem een bloemetje gestuurd.”

Spotprenten in de klas

De vrijheid van meningsuiting in de klas staat volop in de belangstelling. Vorige maand werd in Frankrijk de leraar Samuel Paty onthoofd, nadat hij een van de omstreden cartoons van de profeet Mohammed had getoond. “Naar aanleiding daarvan merkten wij dat het onderwerp erg leeft onder de leraren. Zij praten er veel over in hun klas en ook rectoren gaan er goed mee om. Dat een leraar nu moet onderduiken, vinden wij onvoorstelbaar”, aldus de woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond.

In het geval van de Rotterdamse leraar gaat het niet om een spotprent van Mohammed, maar om een cartoon van Joep Bertrams over de aanslag op satireblad Charlie Hebdo. Daarop staat een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd. De tekening van Bertrams won in 2015 de Inktspotprijs.

Steun van politici

Ook Minister Arie Slob van Onderwijs laat via Twitter weten ‘vierkant achter deze leraar te staan’. “Verschrikkelijk dat een docent moet onderduiken na een les over de vrijheid van meningsuiting. Dit is volstrekt onacceptabel, politie en onderwijsinspectie zitten er bovenop.”

Verschrikkelijk dat een docent moet onderduiken na les over vrijheid van meningsuiting. Dit is volstrekt onacceptabel, politie en onderwijsinspectie zitten er bovenop. We staan vierkant achter deze leraar. Gisteren ook aan Tweede Kamer geschreven: https://t.co/y6Ko40IAtF — Arie Slob (@arieslob) November 5, 2020

PvdA-voorman Lodewijk Asscher noemt het “verschrikkelijk en onacceptabel. Vrijheid is ononderhandelbaar. Hitsers moeten worden aangepakt. Voor islamistische extremisten die jongeren indoctrineren met haat is geen plaats”.

PVV-leider Geert Wilders roept mensen op het voorbeeld van de docent te volgen. “Steun de ondergedoken leraar! Plaats een Mohammed-cartoon! We laten ons niet intimideren!”, zegt hij op Twitter. Kamerlid Rudmer Heerma van de VVD vindt het “onacceptabel” dat de docent ondergedoken zit “en de betreffende leerlingen gewoon naar school kunnen gaan”.

‘Vreselijk’

D66-Kamerlid Paul van Meenen, zelf leraar, zegt zich te herkennen in de situatie van de docent. “Vreselijk. Ken gevoel van bedreigd worden en onderduiken uit eigen (onderwijs)ervaring. Leraren staan vooraan om ons te leren omgaan met diversiteit en vrijheid van meningsuiting. Bestuur, school, ouders en politiek moeten optreden en om deze leraar staan.”