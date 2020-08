Geen officiële gedenkplek voor Arie den Dekker in Oss, gemeente wijst verzoek van zoon af

Het is donderdag precies een maand geleden dat Arie den Dekker zichzelf in brand stak voor de deur van het gemeentehuis in Oss en daarna overleed. Om hem te eren wil zijn zoon Anthony graag dat er een gedenkplek komt bij een boom voor het gemeentehuis, de plek waar hij ‘als laatst heeft gelegen’. De gemeente Oss heeft Anthony woensdag echter laten weten dat er geen officiële gedenkplek komt voor zijn vader.

Een maand na de dood van Arie den Dekker, leeft zijn zoon nog steeds in een roes. “Ik slaap al weken niet. Ik kan nog steeds niet geloven dat het is gebeurd”, zegt hij tegen Hart van Nederland. Arie beroofde zichzelf 27 juli van het leven na een twee jaar durend conflict met de gemeente Oss. Zijn woning werd in 2018 in brand gestoken, kort nadat hij een verklaring had afgelegd over een liquidatie waarvan hij getuige was. Om zijn veiligheid te waarborgen, werd Arie daarna ondergebracht op een camping buiten de stad.

Maar omdat de Ossenaar zich tegenover anderen versprak over zijn verblijfplaats, werd het getuigenbeschermingsprogramma stopgezet. Arie kwam op straat te staan en verwachtte van de gemeente een vervangende woning. Die kreeg hij niet. Het conflict leidde uiteindelijk tot zijn wanhoopsdaad.

Geen gedenkplek

Arie zou 17 augustus 55 jaar zijn geworden. Anthony is toen naar het gemeentehuis gegaan om bloemen te leggen bij de boom waar zijn vader zichzelf in brand stak. Het idee van Anthony was om daar ook een gedenkplek te laten maken. “Het idee was om daar een kaarsje te maken of een plaatje met mijn vaders naam erop”, zegt Anthony. Ruim twee weken geleden diende hij een verzoek in bij de gemeente.

Tot zijn grote verbazing heeft de gemeente het verzoek voor een gedenkplek afgewezen. “Ik kreeg gisteren het bericht. Ik vond dat heel naar om te horen.” Een woordvoerder van de gemeente Oss laat aan Hart van Nederland weten dat er één centrale gedenkplek is waar mensen kunnen rouwen, het monument Vlinderboek in het Elzeneindpark. Dat monument is geplaatst naar aanleiding van het ongeluk met de Stint in 2018, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Anthony zegt dat dat niet de geschikte plek is om zijn vader te herdenken. “Ik snap dat het een mooie plek is voor mensen die het aangaat. Maar zelf heb ik persoonlijk niet zo veel met die plek. Het is bij het gemeentehuis gebeurd, en ik liever gehad dat daar een gedenkplaats zou komen.”

Aangifte tegen de burgemeester

Anthony heeft donderdag geprobeerd om aangifte te doen tegen burgemeester Wobine Buijs van onder andere dood door schuld. Volgens Anthony kon de politie in Oss deze aangifte niet opnemen, omdat ‘ze te betrokken zijn bij de zaak’. De politie kon dit donderdagavond niet bevestigen.

De zoon van Arie gaat nu proberen alsnog aangifte te doen bij de politie buiten Oss. “Ik laat het er niet bij zitten. Ik wil alles weten. Hoe zit het in elkaar en wie was verantwoordelijk?”, vraagt hij zich af. “Ik kan me pas bij de dood van mijn vader neerleggen als ik antwoord heb op alle vragen die ik heb.” Tot die tijd gaat Anthony gaat elke week bloemen neerleggen bij de boom waar zijn vader zijn laatste adem uitblies.

Bovenstaande beelden zijn eerder uitgezonden door Hart van Nederland.