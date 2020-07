Voor het gemeentehuis in Oss zijn donderdag 4.000 witte rozen neergelegd voor Arie den Dekker, de man die zich maandag op die plek in brand stak. Ook is een gedenkplekje ingericht met bloemen, blikjes bier en hondenriemen.

Het eerbetoon is georganiseerd door ‘bezorgde burgers’. Donderdag zijn ze zo’n anderhalf uur bezig geweest om de rozen neer te leggen op de trappen voor het gemeentehuis in de Brabantse plaats.

‘Voor dappere Arie’

De initiatiefnemer, die anoniem wil blijven, vertelt tegen Hart van Nederland dat Den Dekker een bloemenzee verdient. “Arie heeft gedaan wat dapper was. Hij durfde op te staan en heeft zich gemeld als getuige. Vervolgens zou de overheid hem moeten beschermen, maar ze hebben gefaald.”

Naast de bloemen plaatsten ze ook een bord met in grote letters: ‘Voor dappere Den Dekker en zijn offers aan de strijd tegen criminaliteit’. Daaronder staat in kleinere letters nog een zinnetje: ‘Niet voor de burgemeester en het Stelsel’.

“De burgers die de maatschappij beter willen maken, worden in de steek gelaten”, stelt de initiatiefnemer. “Arie heeft een heldendaad verricht: het melden van criminele misstanden.”

Wanhoopsdaad

Arie den Dekker had al twee jaar lang een hoog oplopend conflict met de gemeente Oss. Zijn woning werd in 2018 in brand gestoken, kort nadat hij een verklaring had afgelegd over een liquidatie waarvan hij getuige was. Om zijn veiligheid te waarborgen, werd Arie daarna ondergebracht op een camping buiten de stad.

Maar omdat de Ossenaar zich tegenover anderen versprak over zijn verblijfplaats, werd het getuigenbeschermingsprogramma stopgezet. Arie kwam op straat te staan en verwachtte van de gemeente een vervangende woning. Die kreeg hij niet. Het conflict leidde uiteindelijk tot zijn wanhoopsdaad afgelopen maandag.