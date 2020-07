Dakloze man steekt zichzelf in brand voor gemeentehuis Oss

De man die zichzelf maandagochtend voor het gemeentehuis in brand stak, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Dat laat zijn advocaat Richard Laatsman weten aan Hart van Nederland. Eerder zei hij dat de man overleden was, maar dat blijkt niet het geval.

Volgens de politie wilde de man een brandbare vloeistof in brand steken op de stoep van het gemeentehuis. “Daarbij heeft hij onbedoeld ernstige brandwonden opgelopen”, verklaren zij. Ook lijkt het er na onderzoek niet op dat het zijn intentie was om het gemeentehuis te vernielen of te beschadigen. (Tekst gaat verder onder tweet)

Het lijkt er niet op dat het zijn intentie is geweest om het gemeentehuis te vernielen of te beschadigen. Dit alles blijkt uit ons onderzoek. Het slachtoffer is bij ons bekend omdat hij in het verleden op soortgelijke wijze aandacht heeft gevraagd voor zijn situatie. pic.twitter.com/3lMtyOLX4P — Politie Oost-Brabant (@politieob) July 27, 2020

Het zou gaan om de 54-jarige dakloze Arie den Dekker. De man zou volgens lokale media al jarenlang in de clinch liggen met de gemeente Oss. In 2018 zou Arie getuige zijn geweest van een liquidatie. Kort nadat hij een verklaring aflegt bij de politie, wordt zijn woning in brand gestoken. De twee honden van Arie komen daarbij om het leven. Om zijn veiligheid te waarborgen, wordt Arie daarna ondergebracht op een camping buiten Oss.

Wanhoopsdaden

Arie verspreekt zich echter tegenover anderen over zijn verblijfplaats, waarna het getuigenbeschermingsprogramma wordt stopgezet en Arie op straat komt te staan. In de periode daarna doet Arie wanhopige pogingen om aandacht te krijgen van de gemeente. Hij bekogelt het gemeentehuis met eieren, gooit rotte vis naar binnen en overgiet zichzelf met koeienmest, om te benadrukken dat de gemeente hem “in de stront laat zakken”. Een reactie of oplossing blijft uit.

Dat Arie maandag voor de deur van het gemeentehuis brand sticht, is zijn volgende wanhoopsdaad, zegt ook de advocaat van de man tegen Omroep Brabant. “Hij heeft dit bewust bij het gemeentehuis gedaan. Ik zag het aankomen, maar toch ben ik geschokt.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis)

Beeld: SQ Vision