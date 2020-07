De frustratie overheerst bij burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van de gemeente Oss na de zelfmoord van Arie den Dekker voor het gemeentehuis maandagochtend. Die frustratie werd goed duidelijk in een videoboodschap die ze eerder publiceerde in reactie op het incident. Dinsdagmiddag laat ze aan Hart van Nederland weten haar woorden niet goed gekozen te hebben.

“Ik vond het gisterenavond al niet goed verwoord,” vertelt de Osse burgemeester direct na de persconferentie aan Hart van Nederland. “Bij mij zit wel veel frustratie. We hebben alles gedaan om dit te voorkomen. Ik vond het belangrijk dat ik in ieder geval maandagmiddag mijn gezicht zou laten zien. Maar tijdens mijn verhaal sloeg de twijfel toe: hoe kon dit gebeuren?”

Frustratie over traject met Den Dekker

Onafhankelijk onderzoek moet nu zorgen voor antwoorden op die vraag. “Ik wil weten of ik het goed gedaan heb of niet”, verklaart Buijs-Glaudemans. “Ik vind dat de burgers van Oss en de familie daar recht op hebben.”

De aanhoudende frustratie van de gemeente over het traject met Den Dekker is volgens de burgemeester echter nooit leidend geweest. “Ik denk dat ik naar eer en geweten heb gehandeld en alles wat we hebben gedaan is afgestemd binnen het team. Links en rechts is het bekeken, juist omdat het een hele trieste zaak is, met heel veel kanten.”

Emmer met rotte vis

Volgens de burgemeester begon de “ellende” met Den Dekker veel eerder dan de getuigenverklaring, namelijk op het moment dat hij door de politie zijn huis uit gezet werd. Daarna startte een lang en moeizaam traject. “Er zitten bij mij wel wat bottomlines. Het kan niet zo zijn dat iemand hier met een emmer rotte vis rondloopt en dan denkt dat hij een huis kan krijgen.”

“Als je vrijwillig uit het beschermingsprogramma stapt, verlies je een stuk van je rechten,” gaat de burgemeester verder. “Je moet samen zorgen dat het goed is voor iemand, dat is niet alleen aan mij. Iemand moet zelf ook de uitgestoken handen pakken, en het zijn veel handen geweest.”

Gesprek met gemeente Oss

Een tijd geleden heeft Den Dekker een gesprek gehad met zijn contactpersoon bij de gemeente, waarin hij al zinspeelde op een zelfmoordpoging. “Dat was niet de eerste keer,” benadrukt de burgemeester. “Het was echter een goed gesprek. De medewerker heeft ook het beeld, zoals in het verleden vaker is gebeurd, dat ze in goede harmonie uit elkaar gingen.”

De bewuste medewerker maakte met Den Dekker een afspraak voor begin augustus om “te kijken wat nu de stand van zaken is, en of men alsnog bepaalde zaken kon regelen. Voor die collega kwam het nieuws dus ook als donderslag bij heldere hemel.”

Buijs-Glaudemans benadrukt het verschrikkelijk te vinden wat er gebeurd is, maar “Wij hebben hem niet laten vallen. Ik denk dat het daarom heel goed is dat er nu een onderzoek komt en die openheid van zaken geeft. Voor zover dat, vanwege de privacy, mag.”

