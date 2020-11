Dat worden roze muisjes in DierenPark Amersfoort: geboren olifantje heet Yindi

Het olifantenjong dat donderdagochtend werd geboren in DierenPark Amersfoort is een vrouwtje. Het geslacht kon eerst niet bepaald worden, maar dierverzorgers hebben het kalfje voor het eerst zien plassen en weten nu dat het dus om een meisje gaat.

Het pasgeboren olifantje heeft inmiddels ook een naam gekregen: Yindi. Deze Aziatische naam betekent ‘zilver meisje’ Je kunt het echter ook vertalen als ‘de zon’. Een mooi symbool, want de geboorte kwam voor de dierentuin ook als een zonnetje in donkere tijden. Vorige week werden twee chimpansees doodgeschoten die door een menselijke fout waren ontsnapt.

Nog niet te zien

Dierverzorger Rob Saris liet na de geboorte al weten dat het goed gaat met de kleine Yindi. “Het olifantje heeft al gedronken en moeder Kina houdt haar jong goed in de gaten”, vertelde hij donderdag. “Het is het tweede jong van Kina, dus zij weet nu goed wat het moederschap inhoudt.”

Yindi is nog niet te bewonderen door het publiek, omdat DierenPark Amersfoort momenteel gesloten is in verband met de coronamaatregelen. Als het park weer opengaat zal het olifantje af en toe te zien zijn in zowel het binnen- als buitenverblijf. De olifantenkudde is nu al te volgen via een livestream van de dierentuin.

Beeld: DierenPark Amersfoort