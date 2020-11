Dierenpark rouwt om doodgeschoten chimpansees: 'Dit was mijn ergste nachtmerrie, die is uitgekomen'

Een dag na het doodschieten van de ontsnapte chimpansees Mike en Karibuna, is DierenPark Amersfoort nog altijd in rouw. De apen vormden dinsdagochtend een gevaar voor de aanwezige personen en moesten daarom worden uitgeschakeld. “Dit was mijn ergste nachtmerrie, die is uitgekomen.”

Voor de ingang van het dierenpark staat woensdagochtend een tiental mensen te demonstreren. Ze hebben borden gemaakt en roepen leuzen. De actiegroep Alle Dieren Vrij is het niet eens met het doodschieten van de chimpansees en wil dierentuin in het algemeen laten sluiten.

‘Helemaal verslagen’

Binnen de deuren van het park, heerst nog altijd een rouwstemming. Medewerkers van het park zijn de dood van de apen en de hele situatie van dinsdag nog altijd aan het verwerken. “We zijn allemaal, als dierenpark, helemaal verslagen”, zegt hoofd dierenverzorging Willem Verdonck (42).

Dat is bij hemzelf niet anders. “Dit is mijn ergste nachtmerrie, waarvan ik soms wel eens badend in het zweet wakker wordt. Die is uitgekomen en dat is heel pittig.” Verdonck heeft slecht een uurtje geslapen. “Ik heb steeds weer de situatie voor ogen gehad. Wat is er gebeurd? En hoe hebben we gehandeld? Maar ook: hoe gaan we verder?”

Waarom niet verdoven?

Ook een dag later staat de hoofd dierenverzorging nog altijd achter het besluit om de chimpansees dood te schieten. Ze vormen een te groot gevaar voor bezoekers en medewerkers van het park. Het park krijgt er veel vragen over. “Dat snap ik”, zegt Verdonck. “Het is heel pijnlijk. Maar ik hoop dat mensen echt begrijpen dat wij hier met mensen werken die met hart en ziel en heel veel kennis en kunde onze dieren verzorgen. Er was geen andere optie.”

Dat de dieren konden ontsnappen bleek achteraf een menselijke fout. Waarschijnlijk heeft een medewerker het de toegangsdeur van het verblijf niet goed afgesloten.

Ook chimpansees rouwen

Ook de acht overgebleven chimpansees moeten het verlies van twee van hen verwerken. De verzorgers hebben de levenloze lichamen van Mike en Karibuna dinsdagavond in het verblijf gelegd, zodat de andere apen afscheid konden nemen.

“We hebben gisteren gemerkt dat ze eerst echt van slag waren”, vertelt Verdonck over de chimpansees. “In eerste instantie waren ze heel rustig en timide nadat ze afscheid hadden genomen van de twee dieren. Ze hebben het even verwerkt. En daarna moesten ze even herpositioneren: wie ben ik in de groep? Wat is mijn functie?”

Nieuwe groepsleider

Sommige chimpansees zijn meer van slag dan andere. Tegelijkertijd ontstaat er een nieuwe groepsdynamiek. “Mike was onze oude leider. Meer dan 50 jaar heeft die hier gezeten. Hij had als leider niet echt meer een functie in de groep. Hij was de oude nestor, zat aan de buitenkant en observeerde, maar hij had wel veel aanzien in de groep.”

De andere overleden chimpansee, Mikes kleinzoon Karibuna, was één van de twee leiders van de groep. Samen met chimpansee Kumi wisselden hij het leiderschap af. “Die twee hadden samen een bepaalde functie. Kumi was gisteren echt even van slag”, aldus Verdonck. Inmiddels heeft hij al gezien dat Kumi nu in zijn eentje het leiderschap op zich neemt.