Waarom werden de chimpansees in Amersfoort doodgeschoten en niet verdoofd?

Een drama dinsdagochtend in Dierenpark Amersfoort. Twee chimpansees zijn daar doodgeschoten nadat ze waren ontsnapt uit hun verblijf. Veel mensen vragen zich af waarom de apen gelijk zijn gedood, en waarom ze niet zijn verdoofd. “Dit was de beste en de enige oplossing”, volgens het dierenpark.

Hoofd dierenverzorging Willem Verdonck (42) is er behoorlijk bedroefd onder. Chimpansees Mike en Karibuna ontsnapten dinsdagochtend door ‘een menselijke fout’ uit hun verblijven. Die werden waarschijnlijk niet goed afgesloten.

‘Chimpansees zeer gevaarlijk’

Toen de verzorgers dat ontdekten, ontstond er paniek. Er waren bezoekers in het park en ook medewerkers liepen gevaar. “Chimpansees zijn in potentie zeer gevaarlijke dieren, die echt zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken of zelfs meer. Ze kunnen zelfs dodelijk gevaar aanbrengen”, aldus Verdonck. Hij stond maandagochtend oog in oog met chimpansee Mike, nadat hij via de portofoon hoorde dat er apen losliepen.

Als verantwoordelijk dierenverzorger moest Verdonck in enkele minuten een keuze maken: hoe zorgen we dat hier geen slachtoffers vallen? “Alles gaat heel snel en veiligheid voor dier en mens is dan het belangrijkste. “De situatie was nog moeilijker omdat het om twee mannelijke dieren ging die redelijk zelfverzekerd waren, en niet van plan waren om heel makkelijk weer het verblijf te betreden. Ze zaten hoog in hun adrenaline.”

Grootste nachtmerrie die is uitgekomen

Met die gedachte is besloten de dieren neer te schieten. “Helaas hebben we de dieren moeten uitschakelen. Voor de veiligheid was dit de beste en de enige oplossing. Het is verschrikkelijk om zo’n keuze te maken”, vertelt Verdonck. “Je kunt niet even overleggen en een vergadering inlassen. Dit is je grootste nachtmerrie die is uitgekomen.”

Verdonck is zichtbaar aangeslagen als hij de situatie van maandagochtend bespreekt. “Het doet mij heel veel. Ik ken die dieren. Als ik zie wat voor sfeer er nu in het park heerst, onder medewerkers, onder mensen, dat is echt pijn en verdriet. Het raakt iedereen heel erg.”

Waarom niet verdoven?

Een halve dag later staat Verdonck nog steeds helemaal achter zijn beslissing om de dieren dood te schieten. “Toen we de dieren gelokaliseerd hadden, hebben we natuurlijk gekeken of we de dieren konden verdoven maar die mogelijkheid is er gewoon niet geweest.”

“Een verdovingspijltje zou pas na een kwartier nadat je dat inschiet effect hebben. Die tijd hadden wij niet”, legt de hoofdverzorger uit. Uit het gedrag van de dieren bleek dat ze mogelijk een groot gevaar konden vormen voor mensen. “De vrees is dat die dieren mensen gaan verwonden, aan gaan vallen en een gevaar gaan vormen.”

‘Mooi leven gehad’

“Er was geen andere mogelijkheid”, benadrukt Verdonck nog maar eens. “Ik sta voor het besluit dat we hebben genomen. Ondanks dat ik Mike ook al meer dan 23 jaar ken en hem elke dag begroette.”

Voor de aangeslagen verzorger zal het ook wel even tijd kosten om de situatie te verwerken. “Voor mezelf kan ik wel zeggen dat Mike hier vijftig jaar een heel mooi leven heeft gehad, met heel veel liefde. En hij heeft zelf niet zoveel gemerkt van het neerschieten.”