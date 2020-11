Angstige momenten voor bezoekers Dierenpark Amersfoort: 'Chimpansees konden zo de kinderen pakken'

Het was dinsdag een zwarte dag voor Dierenpark Amersfoort. Verschillende chimpansees ontsnapten uit hun hok, waardoor bezoekers in allerijl in veiligheid moesten worden gebracht. Uiteindelijk werden twee van de apen, Mike en Karibuna, doodgeschoten.

“We waren net vijf minuten binnen”, vertelt bezoeker Quinty Ruitenbeek die samen met haar schoonzus en diens kind in het park waren. De drie stonden enkele minuten voor de ontsnapping in het chimpanseeverblijf en keken door het glas naar de grote apen.

Agressieve apen

“Ze liepen naar het buitenverblijf en begonnen daar ineens heel hard te krijsen en te bonken”, vertelt Ruitenbeek. “Je hebt in dat buitenverblijf een stuk balk en daar stonden ze ineens voor.” Omdat Ruitenbeek de boel niet vertrouwt, loopt het drietal snel door. Als de drie enkele meters verder bij de olifanten zijn, gaat het mis.

“Veel mensen stonden nog te kijken bij de chimpansees”, gaat Ruitenbeek verder. “De chimpansees waren aan het krijsen en eentje was heel hard op het raam aan het bonken. Mijn schoonzus en ik zijn teruggelopen en hebben geprobeerd de bezoekers daar weg te halen. Toen klom de eerste over het hek heen.”

“De apen zijn ontsnapt!”, het is het eerste wat Ruitenbeek roept naar een groep bezoekers die een stukje verderop bij de olifanten staat. Het duurt niet lang voordat de andere apen ook over het hek springen. “Als wij niet hadden gereageerd, konden ze zo de kinderen pakken. Het was heel angstaanjagend, ze liepen gewoon achter ons aan.”



Video: Jacco Wierda

Situatie ernstiger dan gedacht

Ook voor bezoeker Jacco Wierda was het dagje dierentuin er één om nooit te vergeten. “Ik was met mijn dochter de glijbaan opgegaan bij de hyena’s, dat is naast het chimpanseeverblijf”, legt Wierda uit. “Ineens schreeuwt mijn vriendin beneden: ‘Er zijn apen, apen!'”

Omdat de situatie niet direct duidelijk is, komt Wierda met zijn dochtertje naar beneden. Eenmaal beneden blijkt de situatie toch ernstiger dan gedacht. “We zijn een steegje ingegaan”, vertelt Wierda. “Aan het einde van dat steegje zit er een deur, maar die kan je niet op slot doen.”

Mensen met geweren

Verstopt achter de deur ziet Wierda ineens de chimpansees lopen. “We hebben 112 gebeld met de vraag of ze konden doorgeven waar wij waren. Tien minuten later kwamen er mensen met geweren langs, daarna kwam er iemand die vertelde gewapend te zijn en een weg vrij te maken voor ons.”

“Onderweg naar buiten hoorden we schoten en zagen we één van de chimpansees op de grond liggen”, vertelt Wierda. “Gelukkig is mijn dochtertje nog jong en heeft ze er niet heel veel van meegekregen. Ze hoorde wel de schoten en vroeg dan wat dat voor geluid was, maar gelukkig bleef iedereen rustig, dus zij ook.”

Olifantenverblijf

Ruitenbeek wordt, samen met een groep andere bezoekers, uiteindelijk door twee medewerkers van het park in veiligheid gebracht in het olifantenverblijf. “Een paar kinderen moest huilen, logisch na zo in paniek te hebben gerend. Maar de medewerkers gingen de kinderen leuk over de olifanten vertellen. Dat hielp.”

“Wij hadden daarentegen wel graag iets meer informatie willen hebben”, vervolgt Ruitenbeek. “Op een gegeven moment mochten wij gaan, maar ze zeiden alleen: ‘De apen zijn gepakt.’ Ze hebben helemaal niets gezegd over of we het park uit moesten of mochten blijven.” Ruitenbeek besluit de receptie te bellen en krijgt te horen dat het park de rest van de dag gesloten blijft en dat bezoekers verzocht wordt om te gaan.