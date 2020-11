DierenPark Amersfoort ontruimd na ontsnapping: 'Mogelijk gevaar voor bezoekers'

DierenPark Amersfoort is dinsdagochtend ontruimd en per direct gesloten wegens een ontsnapping die “mogelijk gevaar kan opleveren voor bezoekers”. De dierentuin laat weten dat de situatie inmiddels “onder controle” en “veilig” is.

Bezoekers van het dierenpark werden in allerijl door medewerkers het restaurant ingeloodst. “We zitten met z’n allen veilig binnen. Er wordt rekening gehouden met de anderhalve meter”, schrijft een bezoekster op Facebook. “Hopelijk worden de dieren snel gevonden en kunnen ze veilig terug naar hun verblijf.”

Volgens de vrouw zijn er vier chimpansees ontsnapt. Andere omstanders lieten eerder weten meerdere schoten te hebben gehoord.

(Tekst gaat verder onder Instagram-bericht)

Dit bericht bekijken op Instagram Panic at the dierentuin.. #apeescape #opgeslotenvoorjeeigenveilgheid Een bericht gedeeld door Niels (@nielsknows) op 3 Nov 2020 om 2:11 (PST)

DierenPark Amersfoort kon dinsdag nog niet bevestigen welke dieren zijn ontsnapt. Het dierenpark komt later op de dag met meer informatie, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. De dierentuin blijft voor de rest van de dag gesloten.

Lees ook: Verzorgers in Diergaarde Blijdorp extra voorzichtig rondom mensapen