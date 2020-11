Het is alweer ruim een week geleden dat chimpansees Mike en Karibuna werden doodgeschoten in DierenPark Amersoort nadat ze waren ontsnapt uit hun verblijf. Dierenfans willen nu een gedenksteen in de dierentuin en zijn daarom een inzamelingsactie gestart.

Volgens initiatiefneemsters Narda Veltink, Elly Bouwens en Bea Kempers staat de teller na een paar dagen al op ruim 500 euro. “Het moet een eerbetoon worden aan Mike en Karibuna, zodat we ze niet vergeten”, vertelt Narda aan Hart van Nederland.

Ook de dierenliefhebster schrok toen ze vorige week dinsdag hoorde wat voor drama zich in DierenPark Amersfoort had afgespeeld. “In het begin dacht ik nog: waarom konden ze Mike en Karibuna niet verdoven? Later bleek dat daar gewoon geen tijd voor was.”

‘Ook voor dierenverzorgers’

Dat mensen een dag later demonstreerden bij de dierentuin maakt Narda echt boos, vertelt ze. “Ze denken toch niet dat die verzorgers de chimpansees expres hebben laten ontsnappen en dat ze het leuk vonden om de dood te schieten? Ik begrijp dat niet.”

De¬†initiatiefneemsters hopen dan ook dat de gedenksteen ook een beetje steun zal bieden aan de verzorgers van DierenPark Amersfoort. “Die hebben al zo’n rotjaar”, aldus Narda. Het liefst zien de tegel in de buurt van het chimpanseeverblijf geplaatst worden. “Misschien kan het ingemetseld worden, dat zou het mooiste zijn.”

Geboorte- en overlijdensdata

De eerste contacten met het bedrijf dat de tegel moet gaan maken zijn inmiddels gelegd. “Ze vonden het zo’n mooi initiatief dat ze de tekst willen doneren”, zegt de dierenfan. “We zouden graag de geboorte- en overlijdensdata van Mike en Karibuna erop willen laten zetten.”

DierenPark Amersfoort vindt de inzamelingsactie hartverwarmend en geeft aan ervoor open te staan om samen op te trekken. “We hebben elkaar gesproken en zijn ontzettend dankbaar dat ze dit willen doen”, laat een woordvoerder weten. “We gaan dit zeker samen oppakken”, belooft de zegsman.

Bovenstaande reportage werd vorige week uitgezonden in Hart van Nederland