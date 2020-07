René van der Gijp stapte donderdag in het huwelijksbootje met zijn Minouche. En hoewel de relatie met zijn Veronica Inside-collega’s Wilfred Genee en Johan Derksen onder druk staat, gaven ook zij toch acte de présence.

Dat meldt Shownieuws. Aan persbureau ANP vertelde Van der Gijp eerder al dat zijn twee collega’s gewoon uitgenodigd waren. “Allemaal mensen met wie ik al twaalf jaar werk”, zei hij, om daarna lachend toe te voegen: “Of ze ook komen is een tweede.”

Rel na ‘grap’ over Akwasi

De relatie tussen het televisietrio is onder spanning komen te staan na een ‘racistische’ opmerking die Derksen aan het adres van Akwasi maakte. “Weten we zeker dat dat niet Akwasi is”, vroeg de analist zich over een man die als Zwarte Piet verkleed was bij een demonstratie tegen racisme.

Derksen gaf aan dat het om een grap ging, die hij bovendien niet eens heel slecht vond. Het fragment van de gewraakte opmerking ging snel rond op social media. Diverse adverteerders trokken zich daarna terug. Oranje-internationals besloten om niet meer aan te schuiven in de talkshow omdat ze vinden dat racistische grappen niet zomaar kunnen.

Speciale racisme-uitzending

Er werd daarop besloten om een speciale uitzending van Veronica Inside uit te zenden, geheel gewijd aan racisme. Er keken 1,7 miljoen mensen naar. Ook tijdens die uitzending maakte Derksen geen excuses voor zijn grap over Akwasi.

De thema-aflevering kreeg wel een staartje: Derksen en Van der Gijp zeiden het niet eens te zijn met de manier waarop Genee hen behandelde tijdens de gesprekken. De volgende uitzending van het programma, de seizoensafsluiter, werd daarom geschrapt.

Derksen stelde daarna überhaupt niet meer aan één tafel te willen zitten met Genee, Van der Gijp sloot zich daarbij aan. “Ik zal niet zeggen dat Van der Gijp en ik nooit meer kunnen samenwerken met Wilfred, maar in de setting van Veronica Inside kan dat niet meer.”

Een grote meerderheid van de Nederlanders gaf eind vorige maand in een onderzoek van Wat vindt Nederland aan zich ook achter Derksen te scharen.

Einde van Veronica Inside?

Volgens Van der Gijp is het definitief gedaan met Veronica Inside, maar sluit een ander format in de toekomst niet uit. “We hebben Talpa de mogelijkheid gegeven om na te denken over een andere opzet. Wilfred heeft ons misschien laten vallen maar hij heeft ook geen moord gepleegd. Laten we het even afwachten.”