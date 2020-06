Derksen wil niet meer aan tafel met Genee in Veronica Inside

Johan Derksen wil niet meer in de setting van het programma Veronica Inside aan tafel zitten met Wilfred Genee. Dat zegt hij tegen het ANP. Genee, de presentator, heeft het programma naar zijn mening opgeblazen en het format verknald.

Lees ook: Veronica Inside wordt maandag niet uitgezonden na rel

René van der Gijp schaart zich achter de voetbanalist, die in opspraak kwam over een vermeende racistische grap over rapper Akwasi.

“Van der Gijp en ik zouden volledig ongeloofwaardig zijn als we met Wilfred dit programma op deze manier blijven maken. We hebben dit principiële besluit genomen.”

Lees ook: Johan Derksen: Talpa gevraagd komende uitzending te schrappen

Dat Veronica Inside komende maandag niet zal worden uitgezonden werd eerder vandaag al bekend. Marco Louwerens, directeur TV bij Talpa, zei in de 538-Ochtendshow dat hij met Genee, Derksen en Van der Gijp om te tafel heeft gezeten en dat er toen is besloten de uitzending maandag niet te laten doorgaan om de zaak even te laten bedaren. Louwerens had naar eigen zeggen een goed gevoel over de terugkeer van Veronica Inside na de zomer en zei dat “het zeker zal goedkomen”. Dat zien Derksen en Van der Gijp kennelijk anders.

Derksen vertelt dat die laatste vergadering hectisch verliep. “We hebben onze grieven neergelegd, ook Wilfred. Het liep behoorlijk uit de hand, de emoties liepen hoog op, dus toen is er gezegd: laten we het even laten bezinken en over een paar weken nog een keer het gesprek aangaan. Ik zal niet zeggen dat Van der Gijp en ik nooit meer kunnen samenwerken met Wilfred, maar in de setting van Veronica Inside kan dat niet meer.”

Lees ook: Johan Derksen zegt geen sorry voor grap over Akwasi

Derksen kwam onder vuur te liggen omdat hij tijdens een uitzending van Veronica Inside een opmerking maakte over een als traditionele Zwarte Piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. “Weten we zeker dat het Akwasi niet was”, zei hij toen.

Afgelopen maandag kwam de kwestie uitgebreid aan bod in Veronica Inside. Na de uitzending zeiden zowel Derksen als Van der Gijp dat ze vinden dat Genee hen een dolk in de rug heeft gestoken door zich kritisch op te stellen tegen de twee en dat ze eigenlijk niet meer verder wilden met het programma. “Als Wilfred mij een foto toont van Akwasi dan weet hij dat ik daar op reageer en dat vindt hij dan uitstekend. Later, in dat debat, neemt hij het me kwalijk dat ik dat heb gezegd”, legt Derksen uit. “Dat is hypocriet, met zo iemand kan ik niet meer om de tafel zitten. Dan ben ik ongeloofwaardig. Het is het duurste principiële besluit dat ik ooit heb genomen, want ik gooi 600.000 euro weg.”

ANP/redactie