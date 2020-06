Johan Derksen zegt geen sorry voor grap over Akwasi

Hoewel Johan Derksen tijdens de uitzending van Voetbal Inside maandag diep inging op zijn bekritiseerde uitspraken over rapper Akwasi, heeft hij er geen sorry voor gezegd.

Direct aan het begin van het programma maakte hij al duidelijk dat kijkers niet hoefden te rekenen op excuses. “Ik bied mijn excuses niet aan, trek het boetekleed niet aan en ga niet door het stof”, aldus Derksen. “Ik heb de afgelopen week wel het idee gekregen dat niet iedere grap van mij goed valt.”

Samen met oud-voetballer Dries Boussatta en advocate Natacha Harlequin ging Derksen wel de dialoog aan. Zij slaagden er niet in Derksen duidelijk te maken dat hij wel vaker mensen racistisch heeft beledigd. Vooral Boussatta en Derksen voerden soms felle discussies.

Akwasi versus Derksen

Derksen maakte vorige week tijdens een uitzending van Veronica Inside een opmerking over een als traditionele zwarte piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. “Weten we zeker dat het Akwasi niet was”, zei hij.

“Dat was misschien een verkeerde grap van mij”, blikte Derksen maandagavond terug. “Maar het was niet eens mijn slechtste grap. Akwasi riep geweld op tijdens zijn toespraak op de Dam”, doelde hij op de uitspraken van de rapper, die dreigde Zwarte Piet in het gezicht te schoppen. “En dat wordt wel geaccepteerd. Als hij blank was geweest, dan had ik er ook iets van gezegd.”

Oranje boycot Veronica Inside inmiddels

De internationals van het Nederlands elftal en nationale vrouwenelftal boycotten inmiddels het Veronica Inside van Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. “Ik neem spelers van Oranje helemaal niet serieus”, reageerde Derksen maandagavond. “Zij zingen straks het Wilhelmus op het WK van Qatar waar mensen uit Bangladesh en Pakistan hun paspoort moeten inleveren en onder onmenselijke en slaafse omstandigheden stadions bouwen.”

Het praatprogramma over voetbal en randzaken had maandag voor het eerst geen reclameblok. Adverteerders gaven massaal gehoor een een oproep van bekende Nederlanders om Veronica Inside te boycotten. “Dat is politiek en een beetje schijnheilig”, zei Derksen. “Maar als we een programma moeten maken voor de commercie en voetballers dan ben ik niet de juiste man. Als ik hier ga zitten, dan geef ik mijn mening.”

Wat vindt Grolloo van Derksen?

Je houdt van hem of je hebt een hekel aan hem. Maar geldt dat ook voor de mensen in Derksens eigen woonplaats, Grolloo in Drenthe, of zijn die milder?