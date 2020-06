Meerderheid Nederlanders vindt niet dat alle grappen over racisme kunnen

De ‘racistische’ uitspraken die Johan Derksen maandag 15 juni deed in het programma Veronica Inside, hebben nogal wat stof doen opwaaien. Kun je in deze tijd nog alle grappen over racisme maken? Een meerderheid van de Nederlanders vindt van niet.

Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder 5000 respondenten. We vroegen hen of vrijheid van meningsuiting boven alles gaat en of satire en grappen over racisme moeten kunnen. 39 procent is het met die stelling eens, maar een overgrote meerderheid niet.

Excuses aan Akwasi

In de uitzending van Veronica Inside van 15 juni, vroeg Johan Derksen zich na het zien van een man verkleed als Zwarte Piet, af of we “zeker wisten dat dat Akwasi niet was”. 25 procent van de Nederlanders vindt dat hij Akwasi zijn excuus moet maken vanwege die opmerking.

Een kleine groep respondenten, twaalf procent, vindt dat excuses van Johan niet genoeg zijn. Zij menen dat Veronica Inside van de buis moet verdwijnen.

Is Nederland racistisch?

In de gewraakte aflevering vroegen Derksen en René van der Gijp zich af of het echt zo erg is gesteld met het racisme in Nederland. Op de stelling of Nederland een racistisch land is, stelt 46 procent dat dat niet het geval is.

Hoewel de overgrote meerderheid Nederland als ‘racistisch’ bestempelt, vindt slechts tien procent van de respondenten dat er in Nederland meer moet worden gepraat over racisme. Een respondent stelt: “We moeten praten en niet schelden.”

Klaar met discussie

De helft van de Nederlanders heeft haar standpunten rond racisme na de vele discussies en betogingen niet bijgesteld. Een kleinere groep (40 procent) meent dat alle aandacht die nu uitgaat naar racisme de tegenstellingen alleen maar vergroot.

Ten slotte stelt 68 procent van de Nederlanders drie weken na het eerste grote protest tegen racisme klaar te zijn met de discussie rond het onderwerp. “Dat hele racisme gedoe moet afgelopen zijn,” laat één van hen weten. “Mensen worden tegen elkaar opgezet en zo ontstaat haat naar elkaar.”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.