Rapper Akwasi overweegt aangifte te doen na het ontvangen van dreigementen op social media. De bedreigingen, die binnenkomen na Akwasi ‘s speech tijdens het Black Lives Matter-protest in Amsterdam, worden “serieus genomen”, aldus het management van de artiest.

“Indien de gebruikte woorden daar aanleiding toe geven” wordt er overgegaan tot aangifte, zegt het management. De rapper besloot een aantal dreigementen te delen op social media omdat hij dit niet door de beugel vond gaan.

Tegen Zwarte Piet

Akwasi‘s speech op de Dam zorgde voor ophef. Vooral de passage waarin de rapper zich uitsprak tegen Zwarte Piet werd veelvuldig op social media gedeeld. “Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, verkondigde de rapper. Onder anderen PVV-leider Geert Wilders wond zich op over die woorden. Volgens het management van de rapper moeten die uitspraken “worden gezien als een oproep tot verzet, niet tot geweld”.

“Zwarte Piet is een fictief persoon, iemand die niet bestaat en naar Akwasi‘s en vele mensen in Nederland, mening niet zou moeten bestaan”, aldus het management. “Zolang er Nederlanders zijn die zich in Blackface schminken rondom een kinderfeest voelt dat voor vele Nederlanders als een klap in het gezicht. Aan die emotie heeft Akwasi woorden willen geven in zijn speech.”