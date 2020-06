Als het aan het Europees Parlement ligt gaan alle racistische tradities en uitingen de ban in. Dat zegt een meerderheid in het Parlement. Voor Nederland gaat het dan in het bijzonder over Zwarte Piet en het zwart en bruin schminken van je gezicht als blank persoon.

Daarnaast is het Parlement ook niet te spreken over het besmeuren en neerhalen van koloniale standbeelden. Dit stelt het Europees Parlement in een aangenomen resolutie.

George Floyd

De resolutie vat een debat samen over de antiracistische protesten in de nasleep van de dood van George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die in de stad Minneapolis stierf bij politiegeweld. Met de resolutie in haar geheel wil het parlement racisme, discriminatie en xenofobie in al hun vormen streng veroordelen. Daarnaast is een meerderheid van het parlement van mening dat racistische en xenofobe uitlatingen niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Verder staat er ook in de resolutie dat de politie een voorbeeldrol moet uitstralen naar de bevolking. Het gebruik van geweld moet altijd proportioneel en rechtmatig zijn, en pas worden ingezet als laatste redmiddel. Ook moet er worden gespot met het etnisch profileren.

Uiteindelijk stemden 493 leden voor, 104 tegen en onthielden 67 politici zich. Van de Nederlandse Europarlementariërs stemden de fracties VVD, PVV en SGP tegen de resolutie. Het CDA en Forum voor Democratie onthielden zich van stemmen. De partijen D66, GroenLinks, de PvdA, en de Partij voor de Dieren stemden voor. Ook Dorien Rookmaker van de groep Otten stemden voor.

Ontmoedigen

Vorig jaar nam het Europees Parlement al een resolutie aan waarin de lidstaten werden opgeroepen tradities als Zwarte Piet te ‘ontmoedigen’. Met het zwart of bruin schminken van gezichten wordt volgens het parlement vastgehouden aan ‘discriminerende en xenofobe stereotypen. Hierdoor blijven diepgewortelde stereotyperingen van mensen van Afrikaanse afkomst bestaan. Dat is hetgeen wat het gevaar van discriminatie verergert’.

Nederland kan niet gedwongen worden om Zwarte Piet in de ban te doen, dit omdat de resolutie van het Europese Parlement niet bindend is. Begin juni vertelt premier Rutte nog dat hij Zwarte Piet niet racistisch vindt. Wel zegt hij te realiseren dat er mensen zijn die er pijn van ondervinden. ”Het is een volksfeest. Iemand die Zwarte Piet mooi vindt en daar ook aan vast wil houden, is geen racist.”

Besmeuren van standbeelden

Ook veroordeelt het Europees Parlement het besmeuren en neerhalen van standbeelden van ‘koloniale figuren’. Na de dood van Floyd werden er in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld beelden vernield en/of besmeurd door demonstranten. Ook in Nederland komt dit voor. Zo werd in het beeld van Piet Hein in Delfshaven beklad en moest ook het beeld van Pim Fortyun er aan geloven.

In Hoorn ging het vrijdagavond bijna fout toen een groep relschoppers naar het stadscentrum van de Noord-Hollandse plaats wilden lopen. In het centrum van Hoorn staat het veelbesproken beeld van Jan Pieterszoon Coen, Gouverneur-generaal van de VOC. De grote politiemacht en de Mobiele Eenheid wist te voorkomen dat ze het plein bereikten.