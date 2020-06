Burgemeester Hoorn: jongeren hebben de rellen rond demonstratie JP Coen uitgelokt

De rellen vrijdagavond in Hoorn waren het werk van een groep van zo’n honderd jongeren die doelbewust naar de stad was gekomen om onlusten te veroorzaken. Dat zei burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn in het NOS Radio 1 Journaal.

De twee betogingen, tegen en voor het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, verliepen goed, maar rond 20.30 uur trok een groep van zo’n honderd jongeren naar de binnenstad om de confrontatie te zoeken met de politie.

In totaal werden er twaalf relschoppers opgepakt, zaterdagochtend zitten er acht mensen vast. Ze worden verdacht van onder meer opruiing, mishandeling en openlijke geweldpleging. ”Maar daar blijft het niet bij”, volgens de burgemeester van Hoorn. ”De politie is nog bezig met het onderzoek naar de rellen. Meerdere arrestaties in de loop van het weekend wordt niet afgesloten.”

Lees ook: Betoging tegen beeld JP Coen mondt uit in rellen: ‘Demonstranten gooiden met stenen en stoelen’

Grimmige sfeer

De demonstratie tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen begon op het Pelmolenpad. Zo’n 100 tot 150 man stond daar rustig te demonstreren. Vervolgens kwam er zo’n tientallen mensen vanuit het station naar de demonstratieplaats toe te rellen. Volgens getuigen hadden ze mondkapjes om en hun capuchon op. Het zouden deze ‘jongeren’ zijn die begonnen met stenen en stoelen te gooien.

Een groep van ongeveer honderd jongeren verliet de demonstratie op het Pelmolenpad en trok naar de binnenstad. De gemeente vermoedt dat deze groep niet betrokken was bij de demonstratie, maar doelbewust naar Hoorn was gekomen om te rellen. Zij gooiden stenen naar politiepaarden en smeten met tuinmeubilair.

Ontruiming binnenstad

De ME werd ingezet om de relschoppers terug te dringen. Vervolgens ging een andere groep van honderd tot tweehonderd jongeren bij het station zich met de situatie bemoeien. Ook deze groep keerde zich tegen de politie en verstoorde de openbare orde. Nieuwenburg heeft toen op basis van een noodbevel de politie de binnenstad laten ontruimen.

Later op de avond is de Roode Steen, het plein waar het standbeeld van JP Coen al sinds 1893 staat, schoongeveegd door de ME. Op het plein stonden veel terrassen waar mensen hapjes en drankjes nuttigden. Maar die werden plots in allerijl weggehaald.

Lees ook: GroenLinks wil metershoog beeld VOC-held Coen verwijderen uit stadscentrum Hoorn