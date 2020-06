Betoging tegen beeld JP Coen mondt uit in rellen: 'Demonstranten gooiden met stenen en stoelen'

De manifestatie rond het beeld van JP Coen in Hoorn begon vrijdagavond rustig, maar is alsnog uit de hand gelopen. Demonstranten trokken de binnenstad in, de ME moest eraan te pas komen om hen bij het beeld van de zeevaarder weg te houden.

Een demonstrant die aanwezig is bij het protest over het beeld van Jan Pieterszoon Coen, zegt tegen Hart van Nederland dat demonstranten ‘van de andere kant provocerend gedrag’ vertoonden. “Dit zijn wij niet. Wij zijn uiteindelijk van de ene kant naar de andere kant gestuurd en onze weg werd geblokkeerd door vier paarden.”

Demonstratie begon rustig

De demonstratie begon op het Pelmolenpad. “Zo’n 100 tot 150 man stond daar rustig te demonstreren”, vertelt een andere getuige. “Vervolgens kwam er zo’n 30 man vanuit het station hier rellen. Ze hadden mondkapjes om en hun capuchon op. Zij begonnen met stenen en stoelen te gooien.”

Een derde is het niet met hem eens. Hij noemt de informatie van de getuige zelfs ‘fake news’. “Wij werden ingesloten door politiepaarden. Die paarden raakten mensen, dus vind je het gek dat mensen agressief worden?”

Demonstranten uit centrum leiden

De politie moest een groep van zo’n honderd demonstranten uit het centrum van de stad richting de aangewezen plek voor de demonstratie leiden. Maar zij verzetten zich daartegen, waardoor er schermutselingen ontstonden.

Het is behoorlijk onrustig in de Noord-Hollandse stad. Ook werd er met vuurwerk gegooid.