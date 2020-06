Betoging om standbeeld JP Coen afgebroken wegens ongeregeldheden

Bij een demonstratie om het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn zijn vrijdag ongeregeldheden uitgebroken. De sfeer is grimmig. Volgens een verslaggever ter plaatse is het er ‘een veldslag’.

De politie moest een groep van zo’n honderd betogers uit het centrum van de stad richting de aangewezen plek voor de demonstratie leiden. Maar daar eenmaal aangekomen, probeerden zij toch weer hun weg naar het centrum in te zetten.

Zo’n tien politiebusjes, politie te paard en de ME is aanwezig om te voorkomen dat de betogers de demonstratieplek verlaten.

Tegenstanders in minderheid

Bij de demonstratie bij het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn zowel voor- als tegenstanders aanwezig. Wel zijn de tegenstanders in de meerderheid. Zo’n tweehonderd van hen scandeerden in de Noord-Hollandse plaats leuzen als “Weg met JP Coen” en “Black Lives Matter”. Ook hielden ze een minuut stilte voor slachtoffers van de slavernij.

De tegendemonstratie op het Pelmolenpad volgde op een reeds beëindigde manifestatie door zo’n twintig voorstanders van het standbeeld. Die waren vanaf 17.30 uur samengekomen op de Noorderveemarkt. Tijdens die bijeenkomst werden drie Nederlandse vlaggen met teksten daarop opgehangen. De organisator zei teleurgesteld te zijn over de lage opkomst.

