Oranje-internationals boycotten Veronica Inside om uitspraken Derksen

Veronica Inside, het voetbalprogramma van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp, hoeft niet langer op de steun te rekenen van de internationals van het Nederlands elftal en het Nederlands vrouwenelftal. Dat laat aanhouder Virgil van Dijk weten via Twitter.

“Nee dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough! #veronicaoffside. Wij, Oranje-internationals laten ons niet meer interviewen door dit programma”, meldt de speler van Liverpool.

Een grapje kan pijn doen

International Merel van Dongen stuurde dezelfde verklaring als Van Dijk door. “Vrijheid van meningsuiting is goed en heel belangrijk, maar een mening of grapje kan pijn doen en kwetsend zijn. Dat heeft een keer consequenties en die grens heeft Veronica wat ons betreft bereikt”, schrijft ze erbij. “Er is in het voetbal geen plaats voor racisme. Enough is enough.#veronicaoffside”

Verscheidene adverteerders lieten in de afgelopen dagen al weten per direct geen reclametijd meer in te kopen rond het programma. Dat hebben ze besloten naar aanleiding van uitspraken van Johan Derksen en René van der Gijp. In de uitzending van maandag stelden de mannen dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. Derksen maakte onder meer een vermeend racistische grap.

Derksen vertelde vrijdag aan AD dat hij zich niet zo druk maakt om de rel. “Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo.”

