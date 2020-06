Keert Veronica Inside na de zomer nog terug op de buis? Dat is de vraag die veel fans donderdag bezighoudt. Johan Derksen wil namelijk niet meer met Wilfred Genee aan tafel zitten. Maar hoe denken Nederlanders erover?

De ruzie tussen Derksen, Genee en Renée van der Gijp ontstond na de uitzending van afgelopen maandag. De talkshow stond in het teken van racisme in Nederland, nadat het televisieprogramma een week eerder onder vuur kwam te liggen. Derksen vroeg zich toen af of een Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-protest in Leeuwarden niet de donkere rapper Akwasi was.

Laatste uitzending geweest?

Na de thema-uitzending kreeg presentator Genee flinke kritiek van zijn twee collega’s. Derksen vindt dat Genee hem heeft laten vallen in de uitzending. Donderdag werd duidelijk dat de laatste show van het seizoen, van aankomende maandag, wordt geschrapt. Ook zei Derksen niet meer samen met Genee in Veronica Inside te willen zitten. “Dan zou ik volledig ongeloofwaardig zijn.”

Grote vraag is nu dus of de talkshow over voetbal (en randzaken) na de zomerstop weer te zien is. Uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 4.200 mensen blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) vindt dat Veronica Inside terug moet keren.

Tegelijk vindt een derde van de ondervraagden dat het praatprogramma z’n langste tijd gehad heeft, terwijl een op de vijf mensen geen mening heeft over toekomst van de show. Onder mannen is de talkshow duidelijk geliefder dan onder vrouwen: 52 procent van de mannelijke tv-kijkers wil dat Veronica Inside doorgaat, tegen 41 procent bij vrouwen.

Welke kant kiest Nederland?

Derksen wil dus niet meer met Genee in de show zitten, maar hoe denken kijkers daarover? Die kiezen massaal de kant van de voetbalanalist, zo blijkt uit het onderzoek. Op de vraag wie er niet mag ontbreken in het programma antwoordt maar liefst 48 procent Derksen. Ook Van der Gijp is relatief populair: 33 procent.

Genee komt er een stuk bekaaider vanaf: een op de zes Nederlanders zegt dat hij onmisbaar is voor de voetbaltalkshow. Onder Veronica-kijkers is hij nog minder populair: slechts acht procent vindt hem onmisbaar voor de show. Opvallend is dat vrouwen duidelijk geen kant kiezen in de ruzie: 46 procent heeft namelijk geen mening of weet het niet.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond