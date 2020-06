Het populaire voetbalprogramma Veronica Inside zal komende maandag niet worden uitgezonden. Marco Louwerens, directeur TV bij Talpa, denkt dat het programma na de zomerstop wel terug zal keren, zegt hij in de 538-Ochtendshow.

Johan Derksen zei eerder al aan Talpa te hebben gevraagd om de uitzending te schrappen, omdat hij en collega René van der Gijp zich door presentator Wilfred Genee in hun hemd gezet voelen. Derksen kwam stevig onder vuur te liggen omdat hij tijdens een uitzending van Veronica Inside een opmerking maakte over een als traditionele Zwarte Piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. “Weten we zeker dat het Akwasi niet was”, zei hij toen.

Genee te kritisch op Derksen en Van der Gijp

Afgelopen maandag kwam de kwestie uitgebreid aan bod in Veronica Inside en werd Derksen door Genee het vuur na aan de schenen gelegd. Na de uitzending zeiden zowel Derksen als Van der Gijp dat ze vinden dat Genee hen heeft laten vallen door zich uitermate kritisch op te stellen en eigenlijk niet meer verder willen met het programma. “We hebben Talpa gevraagd of ze de show van maandag willen schrappen. Ik heb nog geen antwoord gehad”, aldus Derksen tegen RTL Boulevard.

Louwerens, Genee, Derksen en Van der Gijp hebben woensdag met elkaar om de tafel gezeten. Daarna is besloten een pauze te nemen om de zaak te laten bedaren. Louwerens heeft naar eigen zeggen een goed gevoel over de terugkeer van Veronica Inside na de zomer en zegt dat “het zeker zal goedkomen.”