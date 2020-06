Burgemeesters roepen demonstranten Amsterdam op: 'Blijf twee weken thuis'

Mensen die maandag aanwezig waren bij het massale protest op de Dam in Amsterdam, zouden twee weken in vrijwillige thuisquarantaine moeten gaan. Daartoe roepen meerdere burgemeesters op via Twitter.

“Ik maak me ongerust over het grote aantal mensen maandagmiddag op de Dam tijdens de demonstratie”, twittert de burgemeester van Haarlemmermeer Marianne Schuurmans. “Wanneer u daarbij aanwezig was, blijf 2 weken thuis!” Zij sluit haar bericht af met de boodschap: “Neem uw verantwoordelijkheid”.

Schuurmans is niet de enige die een oproep doet aan de demonstranten. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vraagt hen via Twitter zich te melden bij de GGD en uit voorzorg twee weken thuis te blijven. “Als iemand daar het virus heeft verspreid, zijn we terug bij af.”

Maak me niet alleen boos, maar ook heel erg zorgen om de beelden uit Amsterdam.

Burgemeester van Harderwijk Harm-Jan van Schaik stelt voor een extra vraag bij triage te gebruiken in de horeca. “Was u op 1 juni op de Dam? Bij ja, even geen gastvrijheid. Wel wensen we u een goede quarantainetijd.”

Kritiek op Halsema

Haar collega Femke Halsema in Amsterdam kreeg veel kritiek van politici en burgers omdat ze niet ingreep toen de drukte bij het protest op de Dam veel groter was dan waarop van tevoren was gerekend. De afstandsregels op basis van de coronamaatregelen werden niet nageleefd.

Zorgvakbond NU’91 vreest dat de kans op een tweede coronagolf in Nederland is toegenomen door het massale protest. “We gaan rustig opschalen, omdat we niet weten wat de consequenties zijn”, laat voorzitter van de vakbond Stella Salden weten aan Hart van Nederland. “Als we nu te snel en massaal gaan, kunnen we weer een toename krijgen.”

