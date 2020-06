Na het drukbezochte protest tegen racisme op de Dam in Amsterdam, waar duizenden mensen demonstreerden tegen het politiegeweld tegen zwarte mensen, is de vrees voor een tweede coronagolf in ons land toegenomen. Demonstranten waren met teveel en hielden bijna geen 1,5 meter afstand van elkaar.

“Zorgelijk”, aldus Stella Salden, voorzitter van vakbond NU’91, maandagavond in een reactie aan Hart van Nederland. Ze vreest voor meer besmettingen als gevolg van het drukbezochte protest. “We zijn bang dat als grote groepen te dicht bij elkaar komen er een tweede golf komt”, zegt Salden.

‘Niet verantwoord’

Dit terwijl medewerkers in de zorg nog maar amper bekomen zijn van de eerste coronagolf die ons land trof. Een tweede golf trekt de zorg nu simpelweg niet, stelt Salden. “Ze hebben rust nodig en moeten bijtanken. Een tweede golf is daarom niet verantwoord.”

“Er is een beroep gedaan op een intelligente lockdown en de verantwoordelijkheid van iedereen. Daar moeten we voorzichtig in zijn,” zegt Salden. Zolang er nog geen vaccin is, wordt de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperkt. Salden: “We gaan rustig opschalen, omdat we niet weten wat de consequenties zijn. Als we nu te snel en massaal gaan, kunnen we weer een toename krijgen.”

Verontwaardiging en verbijstering

Vanuit de politiek is maandagavond met verontwaardiging en verbijstering gereageerd op het massaprotest. Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) noemt het “schandalig dat dit zo uit de hand heeft kunnen lopen” en ook VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz vindt de beelden van een volle Dam “in coronatijd echt niet deugen”.

Aftreden

PVV-leider Geert Wilder pleit op Twitter voor het aftreden van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, die toestemming heeft gegeven voor de demonstratie. “Ben je horecaondernemer dan moet je met een meetlat 1.5 meter afstand tussen de tafeltjes op de terrassen realiseren op straffe van €4000 boete maar ben een je linkse demonstrant dan geldt de anderhalve meter ineens niet meer. Halsema zet links boven de wet en dat is corrupt”, schrijft Wilders.