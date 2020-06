Dijkhoff roept demonstranten Amsterdam op om zich te melden bij de GGD

Niet alleen woede en onbegrip uit politiek Den Haag maar ook zorgen na de massale opkomst van het protest tegen racisme. Fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff roept iedereen die vandaag aanwezig was bij het protest op de Dam zich te melden bij de GGD.

”Ik maak mij niet alleen boos, maar ik mij ook heel erg veel zorgen”, schrijft Dijkhoff als hij de beelden uit Amsterdam ziet. ”Als iemand daar het virus heeft, zijn we weer terug bij af.”

Maak me niet alleen boos, maar ook heel erg zorgen om de beelden uit Amsterdam.

Als iemand daar het virus heeft verspreid, zijn we terug bij af. Als u daar geweest bent, meld het aub bij de GGD en ga 2 weken in thuisisolatie. #Amsterdam — Klaas Dijkhoff (@dijkhoff) June 1, 2020

Speciale telefoonlijn

Als extra maatregel zou je volgens de politici daarna twee weken in thuisisolatie moeten. Sinds maandag 1 juni is het mogelijk om jezelf te laten testen bij de GGD door een afspraak te maken via een speciaal telefoonnummer.

De lijn staat inmiddels roodgloeiend.¬†Mensen die er niet direct doorheen komen, hoeven zich volgens de GGD geen zorgen te maken. ”We lezen dat bellers, vanwege de drukte, vrezen niet deze week voor een afspraak in aanmerking te komen. Wij hebben heel veel ruimte beschikbaar om iedereen die belt, te testen.”