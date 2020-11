Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 5.790, dat zijn er 1.284 meer dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 1.769, dat zijn er 12 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 518, dat zijn er 6 minder dan op donderdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:31 – Aantal coronabesmettingen Duitsland daalt iets

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland is wat lager dan de voorgaande dagen, zo blijkt uit cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM.

Het RKI meldt zaterdag 21.695 besmettingen tegen 22.805 nieuwe gevallen een etmaal eerder. Donderdag werden 22.268 nieuwe besmettingen geregistreerd.

In het afgelopen etmaal overleden 379 mensen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Dat zijn er 47 minder dan een dag eerder, toen 426 doden vielen. Het totale officiële dodental als gevolg van het longvirus in Duitsland staat tot nu toe op 15.965.

Update 01:22 – Vliegmaatschappij United begonnen met distributie coronavaccins

De Amerikaanse vliegmaatschappij United is vrijdag begonnen met de eerste fase van de distributie en verspreiding van miljoenen coronavaccins over de hele wereld. Dat melden mensen die betrokken zijn bij het proces aan The Wall Street Journal.

Pfizer weigerde commentaar te geven op de rol van United in het plan. Het vaccin wacht nog op toelating en goedkeuring voor het gebruik door de meeste landelijke medicijnwaakhonden.

De Verenigde Staten verwachten in de loop van december de eerste Amerikanen met een coronavaccin in te enten. Het plan is om vaccins binnen 24 uur na goedkeuring naar de inentingsplekken te laten brengen door de Amerikaanse medicijndienst FDA, aldus de immunoloog die operatie ‘Warp Speed’ leidt. Hij hoopt dat “misschien op 11 of 12 december” kan worden begonnen met inenten.